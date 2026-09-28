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Kiev refuerza con mandos extranjeros sus tropas en Chernóbil, según fuentes
Kiev refuerza con mandos extranjeros sus tropas en Chernóbil, según fuentes
Sputnik Mundo
El grupo de tropas ucranianas desplegado cerca de la central nuclear de Chernóbil está siendo reforzando con comandantes extranjeros con experiencia de... 28.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-28T09:55+0000
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Días antes, Lébedev había declarado a Sputnik que Ucrania podría estar preparando un ataque de falsa bandera en esa zona, uno de cuyos objetivos sería involucrar a Polonia en el conflicto armado.Asimismo, a mediados de septiembre, las fuentes de los organismos de seguridad rusos notificaron que los militares ucranianos estaban almacenando municiones y concentrando tropas en la zona de la central nuclear de Chernóbil.La central nuclear de Chernóbil está situada en la región de Kiev, a unos 15 kilómetros de la ciudad homónima. El accidente ocurrido allí el 26 de abril de 1986 se convirtió en la mayor catástrofe provocada por el ser humano por la magnitud de los daños y sus consecuencias. La radiación contaminó territorios de Ucrania, Bielorrusia, Rusia y otros países europeos, afectando a casi 8,4 millones de personas.
https://noticiaslatam.lat/20260601/ucrania-busca-generar-una-catastrofe-nuclear-para-justificar-una-intervencion-militar-de-occidente-1173696790.html
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Kiev refuerza con mandos extranjeros sus tropas en Chernóbil, según fuentes
El grupo de tropas ucranianas desplegado cerca de la central nuclear de Chernóbil está siendo reforzando con comandantes extranjeros con experiencia de combate, según informó a Sputnik el coordinador de la resistencia prorrusa en la región de Nikoláyev, Serguéi Lébedev.