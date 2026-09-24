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Las FFAA de Ucrania despliegan personal militar experimentado en la zona de Chernóbil, reporta la resistencia prorrusa.
Las FFAA de Ucrania despliegan personal militar experimentado en la zona de Chernóbil, reporta la resistencia prorrusa.
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La mayor parte de los militares está compuesta por voluntarios bien entrenados, de unos 30 años, motivados por razones ideológicas o económicas, informó a... 24.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-24T09:55+0000
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En este sentido, aseveró que Ucrania podría estar preparando un gran ataque de falsa bandera en la zona de la central nuclear de Chernóbil. Según sus datos, el número de efectivos de las FFAA de Ucrania en la zona se estima en unos 10.000 soldados.A mediados de septiembre trascendió que Kiev estaba transportando munición y desplegando tropas en la zona de la central nuclear de Chernóbil, informó a Sputnik una fuente de las fuerzas de seguridad rusas.También hay confirmaciones de ello en los medios occidentales. En agosto reportaron que, en la Zona de Exclusión de la central nuclear, el Ejército ucraniano estaba construyendo fortificaciones defensivas e instalando puestos de control.El director general de Rosatom, Alexéi Lijachov, ha advertido en reiteradas ocasiones sobre los riesgos de una catástrofe global debido a los ataques de las FFAA de Ucrania contra instalaciones nucleares, incluyendo la central de Zaporozhie. El funcionario alertó que, incluso con un viento moderado, una nube radiactiva podría llegar a Viena —donde se celebró recientemente la Conferencia General del OIEA— en apenas dos días y medio.La central nuclear de Chernóbil está situada en la región de Kiev, a unos 15 kilómetros de la ciudad homónima. El accidente ocurrido allí el 26 de abril de 1986 se convirtió en la mayor catástrofe provocada por el ser humano por la magnitud de los daños y sus consecuencias. Las sustancias radiactivas contaminaron territorios de Ucrania, Bielorrusia, Rusia y otros países europeos, y casi 8,4 millones de personas quedaron expuestas a la radiación.
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Las FFAA de Ucrania despliegan personal militar experimentado en la zona de Chernóbil, reporta la resistencia prorrusa.
09:55 GMT 24.09.2026 (actualizado: 10:08 GMT 24.09.2026)
La mayor parte de los militares está compuesta por voluntarios bien entrenados, de unos 30 años, motivados por razones ideológicas o económicas, informó a Sputnik el coordinador de la resistencia prorrusa en Nikoláyev, Serguéi Lébedev.
En este sentido, aseveró que Ucrania podría estar preparando un gran ataque de falsa bandera en la zona de la central nuclear de Chernóbil. Según sus datos, el número de efectivos de las FFAA de Ucrania en la zona se estima en unos 10.000 soldados.
"Ucrania podría estar preparando un gran ataque de falsa bandera, concentrando tropas en la zona de Chernóbil, y uno de sus objetivos sería intentar involucrar a Polonia en el conflicto", afirmó el miembro de la resistencia clandestina.
A mediados de septiembre trascendió que Kiev estaba transportando munición y desplegando tropas en la zona de la central nuclear de Chernóbil, informó a Sputnik una fuente de las fuerzas de seguridad rusas.
También hay confirmaciones de ello en los medios occidentales. En agosto reportaron que, en la Zona de Exclusión de la central nuclear, el Ejército ucraniano estaba construyendo fortificaciones defensivas e instalando puestos de control.
El director general de Rosatom, Alexéi Lijachov, ha advertido en reiteradas ocasiones sobre los riesgos de una catástrofe global debido a los ataques de las FFAA de Ucrania contra instalaciones nucleares, incluyendo la central de Zaporozhie. El funcionario alertó que, incluso con un viento moderado, una nube radiactiva podría llegar a Viena —donde se celebró recientemente la Conferencia General del OIEA— en apenas dos días y medio.
La central nuclear de Chernóbil está situada en la región de Kiev, a unos 15 kilómetros de la ciudad homónima. El accidente ocurrido allí el 26 de abril de 1986 se convirtió en la mayor catástrofe provocada por el ser humano
por la magnitud de los daños y sus consecuencias. Las sustancias radiactivas contaminaron territorios de Ucrania, Bielorrusia, Rusia y otros países europeos, y casi 8,4 millones de personas quedaron expuestas a la radiación
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