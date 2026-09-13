https://noticiaslatam.lat/20260913/kiev-concentra-tropas-en-la-zona-de-la-mayor-catastrofe-nuclear-tecnologica-de-la-historia-segun-1175040958.html

Kiev concentra tropas en la zona de la mayor catástrofe nuclear tecnológica de la historia, según una fuente

Kiev concentra tropas en la zona de la mayor catástrofe nuclear tecnológica de la historia, según una fuente

Sputnik Mundo

Ucrania despliega tropas y equipo militar en la franja de la central nuclear de Chernóbil, informan a Sputnik fuentes de los organismos de seguridad rusos. En... 13.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-13T12:32+0000

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Conforme al interlocutor de la agencia, las armas permanecen bajo la custodia de soldados ucranianos. También hay información de que en el lugar se está desplegando un sistema de guerra electrónica.Estos datos quedan indirectamente corroborados por las publicaciones de residentes locales en las redes sociales, concluye.A mediados de agosto, medios de comunicación europeos informaron de que militares ucranianos estaban construyendo fortificaciones e instalando puestos de control en la zona de exclusión de la central nuclear de Chernóbil.

https://noticiaslatam.lat/20260601/ucrania-busca-generar-una-catastrofe-nuclear-para-justificar-una-intervencion-militar-de-occidente-1173696790.html

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