https://noticiaslatam.lat/20260913/kiev-concentra-tropas-en-la-zona-de-la-mayor-catastrofe-nuclear-tecnologica-de-la-historia-segun-1175040958.html
Kiev concentra tropas en la zona de la mayor catástrofe nuclear tecnológica de la historia, según una fuente
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Ucrania despliega tropas y equipo militar en la franja de la central nuclear de Chernóbil, informan a Sputnik fuentes de los organismos de seguridad rusos. En... 13.09.2026, Sputnik Mundo
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Conforme al interlocutor de la agencia, las armas permanecen bajo la custodia de soldados ucranianos. También hay información de que en el lugar se está desplegando un sistema de guerra electrónica.Estos datos quedan indirectamente corroborados por las publicaciones de residentes locales en las redes sociales, concluye.A mediados de agosto, medios de comunicación europeos informaron de que militares ucranianos estaban construyendo fortificaciones e instalando puestos de control en la zona de exclusión de la central nuclear de Chernóbil.
https://noticiaslatam.lat/20260601/ucrania-busca-generar-una-catastrofe-nuclear-para-justificar-una-intervencion-militar-de-occidente-1173696790.html
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Kiev concentra tropas en la zona de la mayor catástrofe nuclear tecnológica de la historia, según una fuente
Ucrania despliega tropas y equipo militar en la franja de la central nuclear de Chernóbil, informan a Sputnik fuentes de los organismos de seguridad rusos. En 1986, esta planta nuclear sufrió un accidente considerado como el mayor siniestro nuclear tecnológico de la historia.
"Hemos recibido información de que en el área de la central nuclear de Chernóbil se están concentrando efectivos de las FFAA de Ucrania. Además, llegan camiones militares con grandes cantidades de municiones", precisa la fuente.
Conforme al interlocutor de la agencia, las armas permanecen bajo la custodia de soldados ucranianos. También hay información de que en el lugar se está desplegando un sistema de guerra electrónica.
Estos datos quedan indirectamente corroborados por las publicaciones de residentes locales en las redes sociales, concluye.
A mediados de agosto, medios de comunicación europeos informaron de que militares ucranianos estaban construyendo fortificaciones e instalando puestos de control en la zona de exclusión de la central nuclear de Chernóbil.
El 26 de abril de 1986 se produjo un accidente en esa central ubicada en la región de Kiev. Las sustancias radiactivas contaminaron territorios de Ucrania, Bielorrusia, Rusia y otros países europeos, y casi 8,4 millones de personas estuvieron expuestas a la radiación.
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