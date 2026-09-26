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Falta financiamiento para hacer frente a efectos del fenómeno de El Niño, advierte la FAO

Falta financiamiento para hacer frente a efectos del fenómeno de El Niño, advierte la FAO

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La ONU ha recibido alrededor de 40 millones de los 202 millones de dólares solicitados para apoyar a cerca de nueve millones de personas, localizadas en 22... 26.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-26T07:17+0000

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El Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la FAO solicitaron en junio más de 200 millones de dólares para apoyar a cerca de nueve millones de personas. No obstante, hasta ahora solo se han obtenido unos 40 millones de dólares.El director de Emergencias y Resiliencia de la FAO, Rein Paulsen, advirtió que la falta de financiamiento limita la capacidad para aplicar medidas destinadas a reducir los efectos de las inundaciones y las sequías.El fenómeno de El Niño, cuyo periodo de mayor intensidad se espera entre octubre y diciembre, podría convertirse en uno de los episodios más fuertes registrados y agravar los efectos asociados al cambio climático.Las sequías e inundaciones previstas podrían afectar especialmente a países que ya enfrentan elevados niveles de inseguridad alimentaria. Más de la mitad de los 22 países considerados de mayor riesgo se encuentran en África, mientras que otros están en Asia-Pacífico, América Latina y el Caribe.Proyecciones científicas difundidas recientemente estiman que el actual episodio de El Niño podría provocar hasta 451.000 muertes adicionales en todo el mundo hasta febrero, debido al aumento de las temperaturas.Por ejemplo, en Somalia, alrededor de seis millones de personas enfrentan niveles críticos de hambre y más de 700.000 han sido desplazadas durante el año, en buena parte debido a la sequía.

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