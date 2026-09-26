Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20260926/falta-financiamiento-para-hacer-frente-a-efectos-del-fenomeno-de-el-nino-advierte-la-fao-1175193525.html
Falta financiamiento para hacer frente a efectos del fenómeno de El Niño, advierte la FAO
Falta financiamiento para hacer frente a efectos del fenómeno de El Niño, advierte la FAO
Sputnik Mundo
La ONU ha recibido alrededor de 40 millones de los 202 millones de dólares solicitados para apoyar a cerca de nueve millones de personas, localizadas en 22... 26.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-26T07:17+0000
2026-09-26T07:17+0000
fao
sociedad
onu
programa mundial de alimentos de la onu (pma)
el niño (fenómeno natural)
internacional
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/0f/1173475820_0:30:1025:606_1920x0_80_0_0_e860c7999c535e34d206433b47f57618.jpg
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la FAO solicitaron en junio más de 200 millones de dólares para apoyar a cerca de nueve millones de personas. No obstante, hasta ahora solo se han obtenido unos 40 millones de dólares.El director de Emergencias y Resiliencia de la FAO, Rein Paulsen, advirtió que la falta de financiamiento limita la capacidad para aplicar medidas destinadas a reducir los efectos de las inundaciones y las sequías.El fenómeno de El Niño, cuyo periodo de mayor intensidad se espera entre octubre y diciembre, podría convertirse en uno de los episodios más fuertes registrados y agravar los efectos asociados al cambio climático.Las sequías e inundaciones previstas podrían afectar especialmente a países que ya enfrentan elevados niveles de inseguridad alimentaria. Más de la mitad de los 22 países considerados de mayor riesgo se encuentran en África, mientras que otros están en Asia-Pacífico, América Latina y el Caribe.Proyecciones científicas difundidas recientemente estiman que el actual episodio de El Niño podría provocar hasta 451.000 muertes adicionales en todo el mundo hasta febrero, debido al aumento de las temperaturas.Por ejemplo, en Somalia, alrededor de seis millones de personas enfrentan niveles críticos de hambre y más de 700.000 han sido desplazadas durante el año, en buena parte debido a la sequía.
https://noticiaslatam.lat/20260814/pronostican-alta-probabilidad-de-que-el-nino-de-esta-temporada-sea-el-mas-intenso-desde-1950-1174663678.html
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/0f/1173475820_88:0:935:635_1920x0_80_0_0_6429ae345adc04731cbb031b05aa140e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fao, sociedad, onu, programa mundial de alimentos de la onu (pma), el niño (fenómeno natural)
fao, sociedad, onu, programa mundial de alimentos de la onu (pma), el niño (fenómeno natural)

Falta financiamiento para hacer frente a efectos del fenómeno de El Niño, advierte la FAO

07:17 GMT 26.09.2026
© AP Photo / NOAAImagen satelital tomada por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), muestra sistemas de tormentas que atraviesan partes de Norteamérica (archivo)
Imagen satelital tomada por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), muestra sistemas de tormentas que atraviesan partes de Norteamérica (archivo) - Sputnik Mundo, 1920, 26.09.2026
© AP Photo / NOAA
Síguenos en
La ONU ha recibido alrededor de 40 millones de los 202 millones de dólares solicitados para apoyar a cerca de nueve millones de personas, localizadas en 22 países vulnerables a sequías e inundaciones provocadas por El Niño.
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la FAO solicitaron en junio más de 200 millones de dólares para apoyar a cerca de nueve millones de personas. No obstante, hasta ahora solo se han obtenido unos 40 millones de dólares.
El director de Emergencias y Resiliencia de la FAO, Rein Paulsen, advirtió que la falta de financiamiento limita la capacidad para aplicar medidas destinadas a reducir los efectos de las inundaciones y las sequías.
El fenómeno de El Niño, cuyo periodo de mayor intensidad se espera entre octubre y diciembre, podría convertirse en uno de los episodios más fuertes registrados y agravar los efectos asociados al cambio climático.
Olas en el océano Pacífico - Sputnik Mundo, 1920, 14.08.2026
Internacional
Pronostican alta probabilidad de que El Niño de esta temporada sea el más intenso desde 1950
14 de agosto, 06:52 GMT
Las sequías e inundaciones previstas podrían afectar especialmente a países que ya enfrentan elevados niveles de inseguridad alimentaria.
Más de la mitad de los 22 países considerados de mayor riesgo se encuentran en África, mientras que otros están en Asia-Pacífico, América Latina y el Caribe.
Proyecciones científicas difundidas recientemente estiman que el actual episodio de El Niño podría provocar hasta 451.000 muertes adicionales en todo el mundo hasta febrero, debido al aumento de las temperaturas.
Por ejemplo, en Somalia, alrededor de seis millones de personas enfrentan niveles críticos de hambre y más de 700.000 han sido desplazadas durante el año, en buena parte debido a la sequía.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала