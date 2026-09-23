https://noticiaslatam.lat/20260923/mas-de-450000-personas-podrian-morir-a-causa-de-el-nino-en-los-proximos-seis-meses-advierten-los-1175164393.html

Más de 450.000 personas podrían morir a causa de El Niño en los próximos seis meses, advierten los científicos

Más de 450.000 personas podrían morir a causa de El Niño en los próximos seis meses, advierten los científicos

Sputnik Mundo

Esta cifra fue revelada por la organización de investigación científica Climate Impact Lab. Según sus previsiones, en los próximos meses la temperatura media... 23.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-23T14:15+0000

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Por si fuera poco, dado que el denominado super-El Niño se prolongará hasta la primera mitad de 2027, un período que no se ha incluido en la previsión actual, se espera que el número total de muertes siga aumentando.En total, El Niño afectará a más de 50 países, con Nigeria, Indonesia, Sudán, India y Brasil entre los más afectados, apuntaron los investigadores.Se espera que este año El Niño podría alcanzar su mayor intensidad desde 1950, según los medios. Se trata de un fenómeno natural caracterizado por un aumento anómalo de la temperatura del agua en la zona ecuatorial del océano Pacífico, que altera la interacción entre el océano y la atmósfera y puede provocar cambios climáticos en distintas partes del mundo.

https://noticiaslatam.lat/20260922/el-nino-podria-provocar-perdidas-millonarias-en-america-latina-y-aumentar-la-pobreza--1175144835.html

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