Más de 450.000 personas podrían morir a causa de El Niño en los próximos seis meses, advierten los científicos
© AP Photo / NOAAImagen satelital tomada por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), muestra sistemas de tormentas que atraviesan partes de Norteamérica (archivo)
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Esta cifra fue revelada por la organización de investigación científica Climate Impact Lab. Según sus previsiones, en los próximos meses la temperatura media de la superficie terrestre superará en 1,2 grados Celsius los niveles habituales, un nivel que los científicos esperaban solo dentro de unos 20 años.
"Pronosticamos que se perderán 451.000 vidas a causa del calor durante la primera mitad de este fenómeno de El Niño (...) Esta cifra es aproximadamente 65 veces mayor que las 6.800 personas que se cree que han fallecido o están desaparecidas a causa de la reciente riada repentina en Nepal", puso de relieve el informe de la organización.
Por si fuera poco, dado que el denominado super-El Niño se prolongará hasta la primera mitad de 2027, un período que no se ha incluido en la previsión actual, se espera que el número total de muertes siga aumentando.
En total, El Niño afectará a más de 50 países, con Nigeria, Indonesia, Sudán, India y Brasil entre los más afectados, apuntaron los investigadores.
"El Niño nos está empujando, en la práctica, hacia el futuro —exponiéndonos a temperaturas que solo serán habituales dentro de dos décadas— antes de que tengamos tiempo de adaptarnos y protegernos", agregaron.
Se espera que este año El Niño podría alcanzar su mayor intensidad desde 1950, según los medios. Se trata de un fenómeno natural caracterizado por un aumento anómalo de la temperatura del agua en la zona ecuatorial del océano Pacífico, que altera la interacción entre el océano y la atmósfera y puede provocar cambios climáticos en distintas partes del mundo.
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