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Pronostican alta probabilidad de que El Niño de esta temporada sea el más intenso desde 1950

Pronostican alta probabilidad de que El Niño de esta temporada sea el más intenso desde 1950

Sputnik Mundo

El fenómeno climático que se produce por el calentamiento anómalo de las aguas superficiales del océano Pacífico sigue despertando temores debido a la... 14.08.2026, Sputnik Mundo

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Según el organismo, la probabilidad de que "se produzca un evento muy fuerte durante el otoño y el invierno de 2026-2027 en el hemisferio norte" es de 90%.Para elaborar este diagnóstico, el CPC apeló a que las temperaturas que se registraron en julio en el Pacífico solo son comparables a las de 1997, año en el que también se presentó un fenómeno considerado de gran intensidad.Específicamente, las temperaturas en la superficie del océano de mayor extensión del planeta durante julio llegaron a estar 2°C por encima del promedio de algunas zonas, 1,4 más de lo normal en la región central.De esa manera, se espera que el Niño continúe intensificándose hasta finales de 2026, impulsado por aguas inusualmente cálidas. Además, en los próximos meses, existe la probabilidad de que este fenómeno cause temperaturas altas en una buena parte del hemisferio norte.El pronóstico del CPC señala también que existe 100% de que el Niño se extienda hasta marzo de 2027, frente a un 97% de que continúe hasta abril de ese año.

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