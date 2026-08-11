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El impacto global de El Niño es impredecible, advierten científicos

El impacto global de El Niño es impredecible, advierten científicos

Sputnik Mundo

Los efectos a escala mundial del fenómeno natural de El Niño son difíciles de prever, explica a Sputnik el profesor del Departamento de Ciencias Informáticas e... 11.08.2026, Sputnik Mundo

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Además, su impacto en las regiones alejadas también depende de hasta qué punto la señal climática se propaga más allá de la zona ecuatorial del océano Pacífico, subraya.El efecto de este fenómeno natural solo se manifiesta en las latitudes tropicales y subtropicales y se va atenuando conforme aumenta la distancia al ecuador, precisa el climatólogo y el director del Instituto de Física Atmosférica Óbujov de la Academia de Ciencias de Rusia, Vladímir Semiónov, en comentarios para medios rusos."El Niño influye en el clima de las zonas ecuatoriales, subtropicales y tropicales. Se trata de Oceanía, Indonesia, la India, el sudeste asiático, Australia, América del Sur y parte de América del Norte. Cuanto más al norte o al sur, más débil se vuelve el efecto", indica.El Niño se genera cuando la temperatura del agua en la zona ecuatorial del océano Pacífico aumenta hasta alcanzar valores anómalos. Este cambio brusco en el régimen térmico desencadena una serie de alteraciones climáticas en todo el planeta, dando lugar a sequías e inundaciones.

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