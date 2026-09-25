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"Nunca debe ingresar": la AfD pide cerrar la puerta de la UE y la OTAN a Ucrania
"Nunca debe ingresar": la AfD pide cerrar la puerta de la UE y la OTAN a Ucrania
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Los diputados del partido Alternativa para Alemania (AfD) exigieron al Gobierno alemán descartar el ingreso de Ucrania en la UE y renunciar a cualquier... 25.09.2026, Sputnik Mundo
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Durante el debate parlamentario, el vicepresidente de la bancada de la AfD criticó duramente la política de Berlín hacia Kiev. A su juicio, el Gobierno alemán se comporta "como una sucursal del Gobierno ucraniano".Frohnmaier también abordó la investigación sobre las explosiones de Nord Stream. En sus palabras, durante una reunión de la Comisión de Asuntos Exteriores del Bundestag, el fiscal general federal confirmó la participación de Ucrania en dicho sabotaje.El diputado acusó además al Gobierno alemán de preparar la entrada del país en el conflicto del lado de Ucrania.Frohnmaier concluyó que la AfD se opone al ingreso de Ucrania tanto en la OTAN como en la UE y rechaza que Alemania asuma compromisos de asistencia militar con Kiev. Para 2026, el Gobierno alemán ha previsto 11.500 millones de euros de ayuda militar a Ucrania. El proyecto de presupuesto para 2027 contempla otros 11.600 millones de euros, mientras que para 2028 y 2029 están previstos al menos 8.500 millones de euros anuales.La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, había declarado anteriormente que Alemania se había convertido en el principal patrocinador del conflicto en Ucrania y que ocupaba una posición destacada en la militarización del país.A su vez, la AfD ha incrementado significativamente sus resultados electorales en los últimos años. En las elecciones al Bundestag de 2021 obtuvo el 10,3% de los votos, frente al 20,8% conseguido en las elecciones anticipadas de febrero de 2025. En los comicios al Parlamento Europeo de 2024, el partido también mejoró sus resultados respecto de 2019, especialmente en el este de Alemania.El 6 de septiembre de 2026, la AfD obtuvo el 43,8% de los votos en Sajonia-Anhalt y se convirtió en la mayor fuerza del Parlamento regional. Dos semanas después, el 20 de septiembre, volvió a quedar primera en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, con el 38,2%, por delante del SPD.Pese a que todavía no está claro si los triunfadores tendrán suficiente apoyo para formar Gobierno, se trata de un profundo revés para la CDU, el partido en el poder, y especialmente para su líder, el impopular canciller Friedrich Merz, que según los analistas ha sido criticado por el alza en los precios, el nulo crecimiento económico y su alineamiento con EEUU, Israel y Ucrania.En ese sentido, tras conocerse los resultados preliminares, la lideresa de AfD, Alice Weidel, declaró que prevé elecciones federales anticipadas y espera que el actual canciller sea reemplazado antes de Navidad.
https://noticiaslatam.lat/20260908/pesada-carga-weidel-atribuye-el-triunfo-electoral-del-afd-a-la-gestion-de-merz-1174984098.html
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"Nunca debe ingresar": la AfD pide cerrar la puerta de la UE y la OTAN a Ucrania
11:46 GMT 25.09.2026 (actualizado: 11:54 GMT 25.09.2026)
Los diputados del partido Alternativa para Alemania (AfD) exigieron al Gobierno alemán descartar el ingreso de Ucrania en la UE y renunciar a cualquier garantía de asistencia militar a Kiev. La iniciativa parlamentaria fue presentada en el Bundestag por el diputado Markus Frohnmaier.
"Cuando en Alemania se ahorra en todas partes y a nuestros ciudadanos se les pide cada vez más que paguen, este Gobierno federal ha regalado a Ucrania más de 100.000 millones de euros del patrimonio nacional alemán. A un Estado que voló nuestros gasoductos alemanes Nord Stream (…) Este Gobierno no actúa en defensa de los intereses alemanes", afirmó el diputado.
Durante el debate parlamentario, el vicepresidente de la bancada de la AfD criticó duramente la política de Berlín hacia Kiev. A su juicio, el Gobierno alemán se comporta "como una sucursal del Gobierno ucraniano".
Frohnmaier también abordó la investigación sobre las explosiones de Nord Stream
. En sus palabras, durante una reunión de la Comisión de Asuntos Exteriores del Bundestag, el fiscal general federal confirmó la participación de Ucrania en dicho sabotaje.
"Señoras y señores, antes esto se habría llamado traición a la patria. Hoy es la política oficial del Gobierno", afirmó.
El diputado acusó además al Gobierno alemán de preparar la entrada del país en el conflicto del lado de Ucrania.
"Están preparando la entrada de Alemania en la guerra del lado de Ucrania (…) Y se lo pregunto como padre: si quieren enviar a jóvenes al frente oriental, ¿cómo le explicarán a una madre alemana que su hijo murió?(…) Están jugando con la vida de nuestros hijos. Y les digo: a mis hijos no los tendrán", afirmó.
8 de septiembre, 18:18 GMT
Frohnmaier concluyó que la AfD se opone al ingreso de Ucrania tanto en la OTAN como en la UE y rechaza que Alemania asuma compromisos de asistencia militar con Kiev.
"Ucrania nunca debe ingresar en la OTAN, Ucrania nunca debe ingresar en la UE y Alemania nunca debe comprometerse a prestar asistencia militar a Ucrania", sostuvo.
Para 2026, el Gobierno alemán ha previsto 11.500 millones de euros de ayuda militar a Ucrania. El proyecto de presupuesto para 2027 contempla otros 11.600 millones de euros, mientras que para 2028 y 2029 están previstos al menos 8.500 millones de euros anuales.
La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, había declarado anteriormente que Alemania se había convertido en el principal patrocinador del conflicto en Ucrania
y que ocupaba una posición destacada en la militarización del país.
A su vez, la AfD ha incrementado significativamente sus resultados electorales en los últimos años. En las elecciones al Bundestag de 2021 obtuvo el 10,3% de los votos, frente al 20,8% conseguido en las elecciones anticipadas de febrero de 2025. En los comicios al Parlamento Europeo de 2024, el partido también mejoró sus resultados respecto de 2019, especialmente en el este de Alemania.
El 6 de septiembre de 2026, la AfD obtuvo el 43,8% de los votos en Sajonia-Anhalt
y se convirtió en la mayor fuerza del Parlamento regional. Dos semanas después, el 20 de septiembre, volvió a quedar primera en Mecklemburgo-Pomerania Occidental
, con el 38,2%
, por delante del SPD.
Pese a que todavía no está claro si los triunfadores tendrán suficiente apoyo para formar Gobierno, se trata de un profundo revés para la CDU, el partido en el poder,
y especialmente para su líder, el impopular canciller Friedrich Merz, que según los analistas ha sido criticado por el alza en los precios, el nulo crecimiento económico y su alineamiento con EEUU, Israel y Ucrania.
En ese sentido, tras conocerse los resultados preliminares, la lideresa de AfD, Alice Weidel, declaró que prevé elecciones federales anticipadas y espera que el actual canciller sea reemplazado antes de Navidad.
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