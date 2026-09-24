Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20260924/la-deuda-mundial-supera-los-365-billones-de-dolares-y-marca-un-record-historico-1175172188.html
La deuda mundial supera los 365 billones de dólares y marca un récord histórico
La deuda mundial supera los 365 billones de dólares y marca un récord histórico
Sputnik Mundo
El endeudamiento global sumó 10 billones de dólares durante los primeros seis meses de 2026, con China y Estados Unidos liderando dicho incremento. El... 24.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-24T07:19+0000
2026-09-24T07:19+0000
internacional
china
eeuu
irán
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/109174/88/1091748800_0:36:2016:1170_1920x0_80_0_0_660c8a9d935d7d1cf2672db8ee9154bd.jpg
La deuda mundial superó los 365 billones de dólares en el primer semestre de 2026, de acuerdo con el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), en lo que sería el sexto incremento trimestral consecutivo.Dicho cálculo incluye los pasivos de Gobiernos, hogares, instituciones financieras y empresas no financieras de más de 100 economías desarrolladas y emergentes.Emre Tiftik, director de mercados y políticas globales del IIF, señaló que el actual aumento difiere de otros episodios de endeudamiento, como los provocados por la crisis financiera de 2008 o la pandemia de COVID-19.De acuerdo con Tiftik, esta vez el crecimiento responde a un gasto estructural en áreas como salud, energía, inteligencia artificial, tecnologías de la información y defensa.Asimismo, durante la primera mitad del año, la deuda global escaló en 10 billones de dólares, aunque el ritmo fue menor al registrado en el mismo periodo de 2025, debido principalmente a mayores costos de financiamiento y la volatilidad por la guerra en Irán.China concentró más de 4,8 billones de dólares del nuevo endeudamiento, elevando su deuda total a unos 72,5 billones. Este incremento de la nación asiática ocurre mientras las gestiones locales enfrentan menores ingresos por la venta de terrenos y una prolongada crisis inmobiliaria.En Estados Unidos, la deuda total aumentó en 3,5 billones de dólares, hasta alcanzar 111,8 billones. La dependencia señaló que el incremento estuvo impulsado principalmente por el sector financiero y el Gobierno, mientras la deuda federal llegó al 122,3% del PIB durante el segundo trimestre.El organismo también alertó sobre las presiones fiscales estadounidenses y el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo. No obstante, señaló que los títulos estadounidenses mantienen una fuerte demanda debido a la profundidad y liquidez de sus mercados.Asimismo, el IIF agregó que el endeudamiento corporativo vinculado a la inteligencia artificial todavía no ha desplazado a los bonos del Tesoro ni reducido el flujo de capital hacia mercados emergentes. Sin embargo, advirtió que un crecimiento sostenido de esta deuda podría ejercer presión sobre los rendimientos de los bonos estadounidenses a largo plazo.
https://noticiaslatam.lat/20260917/eeuu-entrega-a-la-onu-725-millones-de-dolares-para-reducir-su-deuda-1175084491.html
https://noticiaslatam.lat/20250328/la-deuda-de-eeuu-superara-el-pico-alcanzado-tras-la-segunda-guerra-mundial-en-los-proximos-anos-1161744936.html
china
eeuu
irán
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/109174/88/1091748800_0:0:2016:1512_1920x0_80_0_0_ac20b69ea9d292955c817036f74805df.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
china, eeuu, irán
china, eeuu, irán

La deuda mundial supera los 365 billones de dólares y marca un récord histórico

07:19 GMT 24.09.2026
© AP Photo / Mark LennihanBilletes de dólares
Billetes de dólares - Sputnik Mundo, 1920, 24.09.2026
© AP Photo / Mark Lennihan
Síguenos en
El endeudamiento global sumó 10 billones de dólares durante los primeros seis meses de 2026, con China y Estados Unidos liderando dicho incremento. El Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) advierte que este repunte responde a factores estructurales, como el gasto en energía, inteligencia artificial, tecnología y defensa.
La deuda mundial superó los 365 billones de dólares en el primer semestre de 2026, de acuerdo con el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), en lo que sería el sexto incremento trimestral consecutivo.
Dicho cálculo incluye los pasivos de Gobiernos, hogares, instituciones financieras y empresas no financieras de más de 100 economías desarrolladas y emergentes.
Emre Tiftik, director de mercados y políticas globales del IIF, señaló que el actual aumento difiere de otros episodios de endeudamiento, como los provocados por la crisis financiera de 2008 o la pandemia de COVID-19.
El símbolo de las Naciones Unidas - Sputnik Mundo, 1920, 17.09.2026
Internacional
EEUU entrega a la ONU 725 millones de dólares para reducir su deuda
17 de septiembre, 07:23 GMT
De acuerdo con Tiftik, esta vez el crecimiento responde a un gasto estructural en áreas como salud, energía, inteligencia artificial, tecnologías de la información y defensa.
Asimismo, durante la primera mitad del año, la deuda global escaló en 10 billones de dólares, aunque el ritmo fue menor al registrado en el mismo periodo de 2025, debido principalmente a mayores costos de financiamiento y la volatilidad por la guerra en Irán.
China concentró más de 4,8 billones de dólares del nuevo endeudamiento, elevando su deuda total a unos 72,5 billones. Este incremento de la nación asiática ocurre mientras las gestiones locales enfrentan menores ingresos por la venta de terrenos y una prolongada crisis inmobiliaria.
Casa Blanca, Washington, el 24 de marzo de 2022 - Sputnik Mundo, 1920, 28.03.2025
Economía
La deuda de EEUU superará el pico alcanzado tras la Segunda Guerra Mundial en los próximos años
28 de marzo 2025, 04:32 GMT
En Estados Unidos, la deuda total aumentó en 3,5 billones de dólares, hasta alcanzar 111,8 billones. La dependencia señaló que el incremento estuvo impulsado principalmente por el sector financiero y el Gobierno, mientras la deuda federal llegó al 122,3% del PIB durante el segundo trimestre.
El organismo también alertó sobre las presiones fiscales estadounidenses y el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo. No obstante, señaló que los títulos estadounidenses mantienen una fuerte demanda debido a la profundidad y liquidez de sus mercados.
Asimismo, el IIF agregó que el endeudamiento corporativo vinculado a la inteligencia artificial todavía no ha desplazado a los bonos del Tesoro ni reducido el flujo de capital hacia mercados emergentes. Sin embargo, advirtió que un crecimiento sostenido de esta deuda podría ejercer presión sobre los rendimientos de los bonos estadounidenses a largo plazo.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала