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EEUU entrega a la ONU 725 millones de dólares para reducir su deuda
EEUU entrega a la ONU 725 millones de dólares para reducir su deuda
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El Gobierno estadounidense hizo un pago de 725 millones de dólares a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para disminuir la deuda que mantiene con el... 17.09.2026, Sputnik Mundo
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El portavoz de la ONU, Farhan Haq, fue quien confirmó el pago, adicional a los 102 millones de dólares que Washington entregó la semana pasada para operaciones de mantenimiento de la paz.El funcionario aclaró que EEUU aún mantiene una deuda de 1.312 millones de dólares, pero que el reciente pago le permitirá al país mantener su derecho al voto en 2027, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 19 de la Carta de las Naciones Unidas.Dicho artículo establece que un Estado miembro pierde su derecho a voto en la Asamblea General si no paga sus cuotas anuales por más de dos años, aunque existen escenarios donde se pueden otorgar periodos de gracia.En el caso de EEUU, el Gobierno federal ha decidido disminuir los recursos destinados a organismos internacionales, entre ellos, Naciones Unidas, así como un gran número de subvenciones destinadas a programas de desarrollo o de derechos humanos en el extranjero.A pesar del endeudamiento, Washington se mantiene como el principal donante de la ONU, seguido por China.El portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, anunció la semana pasada que Pekín realizó un aporte de 641 millones de dólares y, con ello, liquidaba todas las cuotas previstas para realizar en 2026."Disponer ahora del importe íntegro resulta de gran ayuda para la crisis de liquidez actual", declaró Dujarric, con relación a la crisis económica por la que atraviesa el organismo.
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EEUU entrega a la ONU 725 millones de dólares para reducir su deuda

07:23 GMT 17.09.2026 (actualizado: 08:37 GMT 17.09.2026)
© AP Photo / John MinchilloEl símbolo de las Naciones Unidas
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El Gobierno estadounidense hizo un pago de 725 millones de dólares a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para disminuir la deuda que mantiene con el organismo internacional, a una semana de que se realice su Asamblea General.
El portavoz de la ONU, Farhan Haq, fue quien confirmó el pago, adicional a los 102 millones de dólares que Washington entregó la semana pasada para operaciones de mantenimiento de la paz.
El funcionario aclaró que EEUU aún mantiene una deuda de 1.312 millones de dólares, pero que el reciente pago le permitirá al país mantener su derecho al voto en 2027, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 19 de la Carta de las Naciones Unidas.
Dicho artículo establece que un Estado miembro pierde su derecho a voto en la Asamblea General si no paga sus cuotas anuales por más de dos años, aunque existen escenarios donde se pueden otorgar periodos de gracia.
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En el caso de EEUU, el Gobierno federal ha decidido disminuir los recursos destinados a organismos internacionales, entre ellos, Naciones Unidas, así como un gran número de subvenciones destinadas a programas de desarrollo o de derechos humanos en el extranjero.
A pesar del endeudamiento, Washington se mantiene como el principal donante de la ONU, seguido por China.
El portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, anunció la semana pasada que Pekín realizó un aporte de 641 millones de dólares y, con ello, liquidaba todas las cuotas previstas para realizar en 2026.
"Disponer ahora del importe íntegro resulta de gran ayuda para la crisis de liquidez actual", declaró Dujarric, con relación a la crisis económica por la que atraviesa el organismo.
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