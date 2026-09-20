https://noticiaslatam.lat/20260920/estiman-que-gobierno-de-eeuu-emita-hasta-un-billon-de-dolares-en-endeudamiento-a-corto-plazo-1175133100.html

Estiman que Gobierno de EEUU emita hasta un billón de dólares en endeudamiento a corto plazo

Estiman que Gobierno de EEUU emita hasta un billón de dólares en endeudamiento a corto plazo

Sputnik Mundo

Wall Street prevé que el Departamento del Tesoro del país norteamericano recurra de forma masiva a este tipo de endeudamiento durante el próximo año, según... 20.09.2026, Sputnik Mundo

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Así, se estima que esta estrategia profundizará todavía más la dependencia de Washington de los títulos con vencimientos inferiores a un año, en un momento de fuerte volatilidad donde los costos del endeudamiento a largo plazo se ubican en sus niveles más altos desde 2007, el año previo a la última gran crisis financiera.El repunte en los rendimientos responde al incremento constante de la deuda pública estadounidense, que llegó a fines de agosto a un récord histórico de 40 billones de dólares, las cuantiosas emisiones corporativas destinadas a financiar el auge de la inteligencia artificial y el aumento del costo de vida en EEUU derivado de la guerra contra Irán lanzada por Washington y Tel Aviv a comienzos de año.

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