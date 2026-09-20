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Estiman que Gobierno de EEUU emita hasta un billón de dólares en endeudamiento a corto plazo
Estiman que Gobierno de EEUU emita hasta un billón de dólares en endeudamiento a corto plazo
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Wall Street prevé que el Departamento del Tesoro del país norteamericano recurra de forma masiva a este tipo de endeudamiento durante el próximo año, según... 20.09.2026, Sputnik Mundo
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Así, se estima que esta estrategia profundizará todavía más la dependencia de Washington de los títulos con vencimientos inferiores a un año, en un momento de fuerte volatilidad donde los costos del endeudamiento a largo plazo se ubican en sus niveles más altos desde 2007, el año previo a la última gran crisis financiera.El repunte en los rendimientos responde al incremento constante de la deuda pública estadounidense, que llegó a fines de agosto a un récord histórico de 40 billones de dólares, las cuantiosas emisiones corporativas destinadas a financiar el auge de la inteligencia artificial y el aumento del costo de vida en EEUU derivado de la guerra contra Irán lanzada por Washington y Tel Aviv a comienzos de año.
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Estiman que Gobierno de EEUU emita hasta un billón de dólares en endeudamiento a corto plazo

22:30 GMT 20.09.2026
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Dólares estadounidenses - Sputnik Mundo, 1920, 20.09.2026
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Wall Street prevé que el Departamento del Tesoro del país norteamericano recurra de forma masiva a este tipo de endeudamiento durante el próximo año, según reportes de la prensa británica financiera citando las proyecciones de entidades bancarias.
Así, se estima que esta estrategia profundizará todavía más la dependencia de Washington de los títulos con vencimientos inferiores a un año, en un momento de fuerte volatilidad donde los costos del endeudamiento a largo plazo se ubican en sus niveles más altos desde 2007, el año previo a la última gran crisis financiera.
Diésel en Estados Unidos. - Sputnik Mundo, 1920, 20.09.2026
Economía
El precio del diésel en EEUU alcanza un nuevo récord: llega a los 6,49 dólares por galón
02:35 GMT
El repunte en los rendimientos responde al incremento constante de la deuda pública estadounidense, que llegó a fines de agosto a un récord histórico de 40 billones de dólares, las cuantiosas emisiones corporativas destinadas a financiar el auge de la inteligencia artificial y el aumento del costo de vida en EEUU derivado de la guerra contra Irán lanzada por Washington y Tel Aviv a comienzos de año.
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