Estiman que Gobierno de EEUU emita hasta un billón de dólares en endeudamiento a corto plazo

Así, se estima que esta estrategia profundizará todavía más la dependencia de Washington de los títulos con vencimientos inferiores a un año, en un momento de fuerte volatilidad donde los costos del endeudamiento a largo plazo se ubican en sus niveles más altos desde 2007, el año previo a la última gran crisis financiera.El repunte en los rendimientos responde al incremento constante de la deuda pública estadounidense, que llegó a fines de agosto a un récord histórico de 40 billones de dólares, las cuantiosas emisiones corporativas destinadas a financiar el auge de la inteligencia artificial y el aumento del costo de vida en EEUU derivado de la guerra contra Irán lanzada por Washington y Tel Aviv a comienzos de año.
Wall Street prevé que el Departamento del Tesoro del país norteamericano recurra de forma masiva a este tipo de endeudamiento durante el próximo año, según reportes de la prensa británica financiera citando las proyecciones de entidades bancarias.
Así, se estima que esta estrategia profundizará todavía más la dependencia de Washington de los títulos con vencimientos inferiores a un año, en un momento de fuerte volatilidad donde los costos del endeudamiento a largo plazo se ubican en sus niveles más altos desde 2007, el año previo a la última gran crisis financiera.
El repunte en los rendimientos responde al incremento constante de la deuda pública estadounidense, que llegó a fines de agosto a un récord histórico de 40 billones de dólares, las cuantiosas emisiones corporativas destinadas a financiar el auge de la inteligencia artificial y el aumento del costo de vida en EEUU derivado de la guerra contra Irán lanzada por Washington y Tel Aviv a comienzos de año.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).