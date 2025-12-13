Mundo
https://noticiaslatam.lat/20251213/el-quiebre-sistemico-ya-esta-en-marcha-tras-freno-indefinido-de-activos-del-banco-central-ruso-1169367014.html
"El quiebre sistémico ya está en marcha" tras freno indefinido de activos del Banco Central ruso, según analista
"El quiebre sistémico ya está en marcha" tras freno indefinido de activos del Banco Central ruso, según analista
La Unión Europea acordó congelar los activos del Banco Central de Rusia de manera indefinida, lo cual pone en jaque a la economía y las finanzas mundiales... 13.12.2025, Sputnik Mundo
Esta medida, que fue dada a conocer por medios locales, pretende afectar los bienes, que están valuados en 210.000 millones de euros (aproximadamente 246.529 millones de dólares).Asimismo, subraya que la iniciativa de Bruselas provoca fuertes riesgos para la "arquitectura monetaria global".En este tenor, la economista venezolana Katiuska López resalta que la decisión de Bruselas es "una agresión económica. Esta pretende, de cierta manera, limitar lo que Rusia pueda hacer y la manera en la que pueda utilizar sus propios recursos".Golpe al sistema financiero globalEn una charla para este medio, el analista cubano Yosmany Fernández Pacheco expone que el freno a los activos del Banco Central ruso es un hito, donde las naciones europeas demuestran que no solo atacan compañías, sino a los países.Al respecto, el especialista argentino Jorge Elbaum menciona que este acontecimiento es un "acto de piratería" por parte de Bruselas. "Son rupturas del derecho internacional público", insiste.Sobre el tema, Casteglione agrega que, a pesar de la gravedad de la medida, esto podría impulsar el intercambio comercial en monedas locales, así como el avance de los BRICS "como alternativa al sistema financiero tradicional".Presiones para WashingtonLos especialistas indicaron que el congelamiento de los activos rusos también es una estrategia de Europa para presionar a Estados Unidos, con el fin de que deje de mediar en una posible solución a la crisis ucraniana.En este sentido, Casteglione vislumbra lo acontecido como una "extorsión" contra Washington. "O se mantiene el conflicto en Ucrania, o se pone en riesgo el sistema monetario internacional", pondera.Un nuevo horizonte ante la adversidadLos expertos estiman que el objetivo del bloque europeo es frenar, a toda costa, el avance económico de Rusia.En este tenor, Fernández Pacheco rescata que la insistencia de Bruselas de cortar todo vínculo económico con Moscú, es reflejo de un gran miedo por parte de Europa."Esta postura refleja un temor europeo a las represalias, que ya habían sido anunciadas por Moscú si este tipo de acciones se desarrollaban, pero todo esto plantea una erosión de la propia credibilidad de los estados europeos. Moscú ha dejado claro que no permanecerá pasivo (...)", recuerda.Pero, a pesar de este panorama, los expertos auguran que hay alternativas, ya que estas medidas pueden dar mayor impulso a los BRICS o al comercio en monedas locales.
"El quiebre sistémico ya está en marcha" tras freno indefinido de activos del Banco Central ruso, según analista

02:00 GMT 13.12.2025 (actualizado: 03:03 GMT 13.12.2025)
La Unión Europea acordó congelar los activos del Banco Central de Rusia de manera indefinida, lo cual pone en jaque a la economía y las finanzas mundiales, consideran expertos consultados por Sputnik.
Esta medida, que fue dada a conocer por medios locales, pretende afectar los bienes, que están valuados en 210.000 millones de euros (aproximadamente 246.529 millones de dólares).
"El quiebre sistémico ya está en marcha; solo falta quién dé el golpe final. Este proceso no es hipotético, es gradual y ya está sucediendo", asevera el analista internacional argentino Tadeo Casteglione.
Asimismo, subraya que la iniciativa de Bruselas provoca fuertes riesgos para la "arquitectura monetaria global".
En este tenor, la economista venezolana Katiuska López resalta que la decisión de Bruselas es "una agresión económica. Esta pretende, de cierta manera, limitar lo que Rusia pueda hacer y la manera en la que pueda utilizar sus propios recursos".
Golpe al sistema financiero global

En una charla para este medio, el analista cubano Yosmany Fernández Pacheco expone que el freno a los activos del Banco Central ruso es un hito, donde las naciones europeas demuestran que no solo atacan compañías, sino a los países.

"Sienta un peligroso precedente respecto a la confiscación selectiva de reservas de una nación soberana, constituye un ataque al sistema financiero mundial y la multilateralidad en las relaciones financieras, y mina la confianza en el derecho internacional", acota.

Al respecto, el especialista argentino Jorge Elbaum menciona que este acontecimiento es un "acto de piratería" por parte de Bruselas. "Son rupturas del derecho internacional público", insiste.
Sobre el tema, Casteglione agrega que, a pesar de la gravedad de la medida, esto podría impulsar el intercambio comercial en monedas locales, así como el avance de los BRICS "como alternativa al sistema financiero tradicional".
Presiones para Washington

Los especialistas indicaron que el congelamiento de los activos rusos también es una estrategia de Europa para presionar a Estados Unidos, con el fin de que deje de mediar en una posible solución a la crisis ucraniana.

"Es un intento de entorpecer toda negociación posible, aunque creo que no van a poder porque hay dos posibilidades: o bien Rusia sigue avanzando militarmente, que es lo que está sucediendo, o se alcanza una tregua que respete la seguridad estratégica [del país euroasiático]", sostiene Elbaum.

En este sentido, Casteglione vislumbra lo acontecido como una "extorsión" contra Washington.
"O se mantiene el conflicto en Ucrania, o se pone en riesgo el sistema monetario internacional", pondera.
Un nuevo horizonte ante la adversidad

Los expertos estiman que el objetivo del bloque europeo es frenar, a toda costa, el avance económico de Rusia.

"Lo que buscan, en cierto modo, es aislar a los países que pueden desarrollarse por su propio pie. Debemos, por tanto, blindar nuestros sistemas financieros, nuestras reservas y todo lo que tengamos, porque así como actúa la Unión Europea, cualquier otra instancia internacional o supranacional podría, en cualquier momento y si así lo considera, hacerlo con [nuestras naciones]", analiza López.

En este tenor, Fernández Pacheco rescata que la insistencia de Bruselas de cortar todo vínculo económico con Moscú, es reflejo de un gran miedo por parte de Europa.
"Esta postura refleja un temor europeo a las represalias, que ya habían sido anunciadas por Moscú si este tipo de acciones se desarrollaban, pero todo esto plantea una erosión de la propia credibilidad de los estados europeos. Moscú ha dejado claro que no permanecerá pasivo (...)", recuerda.
Pero, a pesar de este panorama, los expertos auguran que hay alternativas, ya que estas medidas pueden dar mayor impulso a los BRICS o al comercio en monedas locales.
