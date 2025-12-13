https://noticiaslatam.lat/20251213/el-quiebre-sistemico-ya-esta-en-marcha-tras-freno-indefinido-de-activos-del-banco-central-ruso-1169367014.html

"El quiebre sistémico ya está en marcha" tras freno indefinido de activos del Banco Central ruso, según analista

"El quiebre sistémico ya está en marcha" tras freno indefinido de activos del Banco Central ruso, según analista

Sputnik Mundo

La Unión Europea acordó congelar los activos del Banco Central de Rusia de manera indefinida, lo cual pone en jaque a la economía y las finanzas mundiales... 13.12.2025, Sputnik Mundo

2025-12-13T02:00+0000

2025-12-13T02:00+0000

2025-12-13T03:03+0000

internacional

💬 opinión y análisis

bruselas

eeuu

rusia

ucrania

brics

banco central de rusia

📈 mercados y finanzas

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/108920/00/1089200056_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_99efcbbb5fa5c57b9001cd1e657b9d4f.jpg

Esta medida, que fue dada a conocer por medios locales, pretende afectar los bienes, que están valuados en 210.000 millones de euros (aproximadamente 246.529 millones de dólares).Asimismo, subraya que la iniciativa de Bruselas provoca fuertes riesgos para la "arquitectura monetaria global".En este tenor, la economista venezolana Katiuska López resalta que la decisión de Bruselas es "una agresión económica. Esta pretende, de cierta manera, limitar lo que Rusia pueda hacer y la manera en la que pueda utilizar sus propios recursos".Golpe al sistema financiero globalEn una charla para este medio, el analista cubano Yosmany Fernández Pacheco expone que el freno a los activos del Banco Central ruso es un hito, donde las naciones europeas demuestran que no solo atacan compañías, sino a los países.Al respecto, el especialista argentino Jorge Elbaum menciona que este acontecimiento es un "acto de piratería" por parte de Bruselas. "Son rupturas del derecho internacional público", insiste.Sobre el tema, Casteglione agrega que, a pesar de la gravedad de la medida, esto podría impulsar el intercambio comercial en monedas locales, así como el avance de los BRICS "como alternativa al sistema financiero tradicional".Presiones para WashingtonLos especialistas indicaron que el congelamiento de los activos rusos también es una estrategia de Europa para presionar a Estados Unidos, con el fin de que deje de mediar en una posible solución a la crisis ucraniana.En este sentido, Casteglione vislumbra lo acontecido como una "extorsión" contra Washington. "O se mantiene el conflicto en Ucrania, o se pone en riesgo el sistema monetario internacional", pondera.Un nuevo horizonte ante la adversidadLos expertos estiman que el objetivo del bloque europeo es frenar, a toda costa, el avance económico de Rusia.En este tenor, Fernández Pacheco rescata que la insistencia de Bruselas de cortar todo vínculo económico con Moscú, es reflejo de un gran miedo por parte de Europa."Esta postura refleja un temor europeo a las represalias, que ya habían sido anunciadas por Moscú si este tipo de acciones se desarrollaban, pero todo esto plantea una erosión de la propia credibilidad de los estados europeos. Moscú ha dejado claro que no permanecerá pasivo (...)", recuerda.Pero, a pesar de este panorama, los expertos auguran que hay alternativas, ya que estas medidas pueden dar mayor impulso a los BRICS o al comercio en monedas locales.

https://noticiaslatam.lat/20251212/1169366528.html

https://noticiaslatam.lat/20251212/la-otan-desea-la-continuidad-del-conflicto-en-ucrania-para-sostener-su-rol-expansivo-1169333453.html

https://noticiaslatam.lat/20251212/los-jinetes-del-apocalipsis-merz-macron-starmer-y-zelenski-solo-quieren-guerra-muerte-y-hambre-1169335115.html

bruselas

eeuu

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

💬 opinión y análisis, bruselas, eeuu, rusia, ucrania, brics, banco central de rusia, 📈 mercados y finanzas