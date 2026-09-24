El encuentro entre Xi y Trump no es suficiente para cambiar radicalmente las relaciones entre China y EEUU, opina un experto
© AP Photo / Mark SchiefelbeinDonald Trump y Xi Jinping, presidentes de EEUU y China, respectivamente
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Síguenos en
Aunque la reunión entre los líderes de China y EEUU, Xi Jinping y Donald Trump, no garantiza un cambio sustancial en las relaciones bilaterales, sí contribuye a reducir las tensiones, comentó a Sputnik el analista internacional Zhou Rong. A largo plazo, será difícil evitar desacuerdos entre ambas partes sobre cuestiones fundamentales, apuntó.
"Desde el punto de vista macroeconómico, la actual reunión (...), en lo que respecta a la reducción de la incertidumbre global a corto plazo, ya ha proporcionado a los mercados un margen de seguridad, ha logrado evitar la caída libre de la actividad económica y ha atenuado el clima de pánico", subrayó el experto.
Asimismo, señaló que la tregua comercial entre Pekín y Washington sigue siendo frágil y desigual, por lo que los riesgos a largo plazo para la economía mundial aún no han desaparecido por completo.
La comunidad internacional sigue con especial atención cuatro temas principales en las reuniones entre los dirigentes de China y EEUU. Según el analista, son:
En primer lugar, la prórroga de la tregua comercial.
En segundo, el establecimiento de límites de seguridad para la gestión de la inteligencia artificial.
En tercer lugar, la reducción de la incertidumbre en torno a las cadenas de suministro globales.
Por último, se espera que China y EEUU actúen con responsabilidad ante la volatilidad de los mercados y el alza de los precios de los combustibles debido al conflicto en Oriente Medio.
Horas antes, el presidente chino llegó a EEUU, en su primera visita de Estado al país norteamericano en 11 años. Según publicó la prensa local, Trump le dio la bienvenida a su homólogo chino en la pista de la Base Conjunta Andrews, rompiendo de este modo un protocolo de unos 60 años.
La visita del mandatario chino a EEUU coincide con la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General 2026, que se desarrolla en la ciudad estadounidense de Nueva York.
El Debate General del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU se celebra desde el 22 y hasta el 28 de septiembre bajo el lema 'Restaurar la confianza y gestionar la transformación para que las Naciones Unidas generen resultados para todos'.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.