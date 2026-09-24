https://noticiaslatam.lat/20260924/el-encuentro-entre-xi-y-trump-no-es-suficiente-para-cambiar-radicalmente-las-relaciones-entre-china-1175177424.html

El encuentro entre Xi y Trump no es suficiente para cambiar radicalmente las relaciones entre China y EEUU, opina un experto

El encuentro entre Xi y Trump no es suficiente para cambiar radicalmente las relaciones entre China y EEUU, opina un experto

Sputnik Mundo

Aunque la reunión entre los líderes de China y EEUU, Xi Jinping y Donald Trump, no garantiza un cambio sustancial en las relaciones bilaterales, sí contribuye... 24.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-24T15:31+0000

2026-09-24T15:31+0000

2026-09-24T15:31+0000

internacional

china

eeuu

donald trump

xi jinping

onu

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/1e/1168027895_0:71:3072:1799_1920x0_80_0_0_ba4b15fbff1ac50e1022dd34e326d426.jpg

Asimismo, señaló que la tregua comercial entre Pekín y Washington sigue siendo frágil y desigual, por lo que los riesgos a largo plazo para la economía mundial aún no han desaparecido por completo.La comunidad internacional sigue con especial atención cuatro temas principales en las reuniones entre los dirigentes de China y EEUU. Según el analista, son:Horas antes, el presidente chino llegó a EEUU, en su primera visita de Estado al país norteamericano en 11 años. Según publicó la prensa local, Trump le dio la bienvenida a su homólogo chino en la pista de la Base Conjunta Andrews, rompiendo de este modo un protocolo de unos 60 años.La visita del mandatario chino a EEUU coincide con la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General 2026, que se desarrolla en la ciudad estadounidense de Nueva York.El Debate General del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU se celebra desde el 22 y hasta el 28 de septiembre bajo el lema 'Restaurar la confianza y gestionar la transformación para que las Naciones Unidas generen resultados para todos'.

https://noticiaslatam.lat/20260924/esta-dispuesto-a-dar-un-paso-al-encuentro-experto-senala-la-cuestion-clave-de-la-visita-de-xi-1175175863.html

china

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

china, eeuu, donald trump, xi jinping, onu, 💬 opinión y análisis