Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Multimedia
Cuando una imagen vale más que mil palabras. Conoce lo que pasa en el mundo desde una perspectiva más visual con las fotogalerías, infografías y otro contenido multimedia de Sputnik.
https://noticiaslatam.lat/20260923/1175159570.html
La protesta de Cuba y las directrices de Trump: la primera jornada de la Asamblea General de la ONU, en imágenes
La protesta de Cuba y las directrices de Trump: la primera jornada de la Asamblea General de la ONU, en imágenes
Sputnik Mundo
Los líderes mundiales se reúnen en Nueva York para participar en el Debate General de la Asamblea General de la ONU, en un contexto marcado por conflictos... 23.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-23T12:20+0000
2026-09-23T12:20+0000
multimedia
📷 fotos
onu
asamblea general de la onu
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/17/1175159740_0:206:2908:1842_1920x0_80_0_0_d57f071085c55363562910117733e640.jpg
Los principales protagonistas de la primera jornada de los debates, en la fotogalería de Sputnik.
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/17/1175159740_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_e55d8ffdee6986373ba9960d91053f74.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, 📷 fotos, onu, asamblea general de la onu
фото, 📷 fotos, onu, asamblea general de la onu

La protesta de Cuba y las directrices de Trump: la primera jornada de la Asamblea General de la ONU, en imágenes

12:20 GMT 23.09.2026
Síguenos en
Los líderes mundiales se reúnen en Nueva York para participar en el Debate General de la Asamblea General de la ONU, en un contexto marcado por conflictos armados y tensiones territoriales en distintas partes del mundo. A esto se suma la percepción de una falta de eficacia de la organización y los llamamientos a reformarla.
Los principales protagonistas de la primera jornada de los debates, en la fotogalería de Sputnik.
© REUTERS Brendan McDermid

Las cámaras captaron el momento en el que el presidente de EEUU, Donald Trump, hizo un gesto al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en un contexto de tensiones entre Washington y el organismo.

Durante su mandato, Trump ha cuestionado en varias ocasiones la eficacia de la ONU.

Las cámaras captaron el momento en el que el presidente de EEUU, Donald Trump, hizo un gesto al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en un contexto de tensiones entre Washington y el organismo.Durante su mandato, Trump ha cuestionado en varias ocasiones la eficacia de la ONU. - Sputnik Mundo
1/12
© REUTERS Brendan McDermid

Las cámaras captaron el momento en el que el presidente de EEUU, Donald Trump, hizo un gesto al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en un contexto de tensiones entre Washington y el organismo.

Durante su mandato, Trump ha cuestionado en varias ocasiones la eficacia de la ONU.

© REUTERS Brendan McDermid

El representante ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia.

El representante ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia. - Sputnik Mundo
2/12
© REUTERS Brendan McDermid

El representante ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia.

© REUTERS Brendan McDermid

Durante su intervención, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, llamó a cambiar el sistema internacional actual y afirmó que es necesario hacerlo más justo, humano y eficaz.

Durante su intervención, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, llamó a cambiar el sistema internacional actual y afirmó que es necesario hacerlo más justo, humano y eficaz. - Sputnik Mundo
3/12
© REUTERS Brendan McDermid

Durante su intervención, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, llamó a cambiar el sistema internacional actual y afirmó que es necesario hacerlo más justo, humano y eficaz.

© REUTERS Brendan McDermid

Como es tradición, el presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, fue el primero en pronunciar su discurso.

Su intervención estuvo marcada por la defensa de la soberanía del país latinoamericano y su rechazo a desempeñar un papel secundario frente a EEUU o cualquier otra potencia.

Como es tradición, el presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, fue el primero en pronunciar su discurso.Su intervención estuvo marcada por la defensa de la soberanía del país latinoamericano y su rechazo a desempeñar un papel secundario frente a EEUU o cualquier otra potencia. - Sputnik Mundo
4/12
© REUTERS Brendan McDermid

Como es tradición, el presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, fue el primero en pronunciar su discurso.

Su intervención estuvo marcada por la defensa de la soberanía del país latinoamericano y su rechazo a desempeñar un papel secundario frente a EEUU o cualquier otra potencia.

© AP Photo / Heather Khalifa

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, llegó bien preparado con sus apuntes para la sesión.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, llegó bien preparado con sus apuntes para la sesión. - Sputnik Mundo
5/12
© AP Photo / Heather Khalifa

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, llegó bien preparado con sus apuntes para la sesión.

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson

La delegación cubana abandonó la sala durante el discurso Trump, cuando este mencionó a Cuba, calificándola de Estado fallido.

La delegación cubana abandonó la sala durante el discurso Trump, cuando este mencionó a Cuba, calificándola de Estado fallido. - Sputnik Mundo
6/12
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson

La delegación cubana abandonó la sala durante el discurso Trump, cuando este mencionó a Cuba, calificándola de Estado fallido.

© AP Photo / Stefan Jeremiah

A pesar de las tensiones entre EEUU e Irán, la delegación iraní participa en las sesiones. Washington concedió visados a la mayor parte de la comitiva, incluido el presidente Masud Pezeshkián y el ministro de Exteriores, Abás Aragchí, pero limitó sus desplazamientos por Nueva York.

A pesar de las tensiones entre EEUU e Irán, la delegación iraní participa en las sesiones. Washington concedió visados a la mayor parte de la comitiva, incluido el presidente Masud Pezeshkián y el ministro de Exteriores, Abás Aragchí, pero limitó sus desplazamientos por Nueva York. - Sputnik Mundo
7/12
© AP Photo / Stefan Jeremiah

A pesar de las tensiones entre EEUU e Irán, la delegación iraní participa en las sesiones. Washington concedió visados a la mayor parte de la comitiva, incluido el presidente Masud Pezeshkián y el ministro de Exteriores, Abás Aragchí, pero limitó sus desplazamientos por Nueva York.

© REUTERS Eduardo Munoz

El presidente de Vietnam, To Lam, en su intervención advirtió del aumento del riesgo de conflictos a gran escala, de la creciente fragmentación de la economía mundial y del inicio de un período de profundos cambios en el orden internacional.

El presidente de Vietnam, To Lam, en su intervención advirtió del aumento del riesgo de conflictos a gran escala, de la creciente fragmentación de la economía mundial y del inicio de un período de profundos cambios en el orden internacional. - Sputnik Mundo
8/12
© REUTERS Eduardo Munoz

El presidente de Vietnam, To Lam, en su intervención advirtió del aumento del riesgo de conflictos a gran escala, de la creciente fragmentación de la economía mundial y del inicio de un período de profundos cambios en el orden internacional.

© REUTERS Qatar News Agency

El emir de Catar, el jeque Tamim bin Hamad Thani, destacó la necesidad de crear un sistema de seguridad colectiva en la región del golfo Pérsico.

El emir de Catar, el jeque Tamim bin Hamad Thani, destacó la necesidad de crear un sistema de seguridad colectiva en la región del golfo Pérsico. - Sputnik Mundo
9/12
© REUTERS Qatar News Agency

El emir de Catar, el jeque Tamim bin Hamad Thani, destacó la necesidad de crear un sistema de seguridad colectiva en la región del golfo Pérsico.

© REUTERS Eduardo Munoz

Japón considera que el Consejo de Seguridad de la ONU, en su composición actual, ya no refleja la realidad internacional, declaró la primera ministra del país, Sanae Takaichi.

El llamado Grupo de los Cuatro, integrado por Brasil, Japón, la India y Alemania, busca reformar el Consejo, insistiendo en la necesidad de ampliarlo tanto en la categoría de miembros permanentes como en la de miembros no permanentes.

Japón considera que el Consejo de Seguridad de la ONU, en su composición actual, ya no refleja la realidad internacional, declaró la primera ministra del país, Sanae Takaichi.El llamado Grupo de los Cuatro, integrado por Brasil, Japón, la India y Alemania, busca reformar el Consejo, insistiendo en la necesidad de ampliarlo tanto en la categoría de miembros permanentes como en la de miembros no permanentes. - Sputnik Mundo
10/12
© REUTERS Eduardo Munoz

Japón considera que el Consejo de Seguridad de la ONU, en su composición actual, ya no refleja la realidad internacional, declaró la primera ministra del país, Sanae Takaichi.

El llamado Grupo de los Cuatro, integrado por Brasil, Japón, la India y Alemania, busca reformar el Consejo, insistiendo en la necesidad de ampliarlo tanto en la categoría de miembros permanentes como en la de miembros no permanentes.

© AP Photo / Heather Khalifa

Las cámaras captan la llegada de los diplomáticos para asistir a los debates.

Las cámaras captan la llegada de los diplomáticos para asistir a los debates. - Sputnik Mundo
11/12
© AP Photo / Heather Khalifa

Las cámaras captan la llegada de los diplomáticos para asistir a los debates.

© REUTERS Eduardo Munoz

El presidente de la República de Corea, Lee Jae Myung, en su discurso instó a acelerar el proceso de toma de decisiones en la ONU y a reducir la duplicación de programas.

El presidente de la República de Corea, Lee Jae Myung, en su discurso instó a acelerar el proceso de toma de decisiones en la ONU y a reducir la duplicación de programas. - Sputnik Mundo
12/12
© REUTERS Eduardo Munoz

El presidente de la República de Corea, Lee Jae Myung, en su discurso instó a acelerar el proceso de toma de decisiones en la ONU y a reducir la duplicación de programas.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала