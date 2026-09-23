La protesta de Cuba y las directrices de Trump: la primera jornada de la Asamblea General de la ONU, en imágenes
Las cámaras captaron el momento en el que el presidente de EEUU, Donald Trump, hizo un gesto al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en un contexto de tensiones entre Washington y el organismo.
Durante su mandato, Trump ha cuestionado en varias ocasiones la eficacia de la ONU.
Las cámaras captaron el momento en el que el presidente de EEUU, Donald Trump, hizo un gesto al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en un contexto de tensiones entre Washington y el organismo.
Durante su mandato, Trump ha cuestionado en varias ocasiones la eficacia de la ONU.
El representante ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia.
El representante ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia.
Durante su intervención, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, llamó a cambiar el sistema internacional actual y afirmó que es necesario hacerlo más justo, humano y eficaz.
Durante su intervención, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, llamó a cambiar el sistema internacional actual y afirmó que es necesario hacerlo más justo, humano y eficaz.
Como es tradición, el presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, fue el primero en pronunciar su discurso.
Su intervención estuvo marcada por la defensa de la soberanía del país latinoamericano y su rechazo a desempeñar un papel secundario frente a EEUU o cualquier otra potencia.
Como es tradición, el presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, fue el primero en pronunciar su discurso.
Su intervención estuvo marcada por la defensa de la soberanía del país latinoamericano y su rechazo a desempeñar un papel secundario frente a EEUU o cualquier otra potencia.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, llegó bien preparado con sus apuntes para la sesión.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, llegó bien preparado con sus apuntes para la sesión.
La delegación cubana abandonó la sala durante el discurso Trump, cuando este mencionó a Cuba, calificándola de Estado fallido.
La delegación cubana abandonó la sala durante el discurso Trump, cuando este mencionó a Cuba, calificándola de Estado fallido.
A pesar de las tensiones entre EEUU e Irán, la delegación iraní participa en las sesiones. Washington concedió visados a la mayor parte de la comitiva, incluido el presidente Masud Pezeshkián y el ministro de Exteriores, Abás Aragchí, pero limitó sus desplazamientos por Nueva York.
A pesar de las tensiones entre EEUU e Irán, la delegación iraní participa en las sesiones. Washington concedió visados a la mayor parte de la comitiva, incluido el presidente Masud Pezeshkián y el ministro de Exteriores, Abás Aragchí, pero limitó sus desplazamientos por Nueva York.
El presidente de Vietnam, To Lam, en su intervención advirtió del aumento del riesgo de conflictos a gran escala, de la creciente fragmentación de la economía mundial y del inicio de un período de profundos cambios en el orden internacional.
El presidente de Vietnam, To Lam, en su intervención advirtió del aumento del riesgo de conflictos a gran escala, de la creciente fragmentación de la economía mundial y del inicio de un período de profundos cambios en el orden internacional.
El emir de Catar, el jeque Tamim bin Hamad Thani, destacó la necesidad de crear un sistema de seguridad colectiva en la región del golfo Pérsico.
El emir de Catar, el jeque Tamim bin Hamad Thani, destacó la necesidad de crear un sistema de seguridad colectiva en la región del golfo Pérsico.
Japón considera que el Consejo de Seguridad de la ONU, en su composición actual, ya no refleja la realidad internacional, declaró la primera ministra del país, Sanae Takaichi.
El llamado Grupo de los Cuatro, integrado por Brasil, Japón, la India y Alemania, busca reformar el Consejo, insistiendo en la necesidad de ampliarlo tanto en la categoría de miembros permanentes como en la de miembros no permanentes.
Japón considera que el Consejo de Seguridad de la ONU, en su composición actual, ya no refleja la realidad internacional, declaró la primera ministra del país, Sanae Takaichi.
El llamado Grupo de los Cuatro, integrado por Brasil, Japón, la India y Alemania, busca reformar el Consejo, insistiendo en la necesidad de ampliarlo tanto en la categoría de miembros permanentes como en la de miembros no permanentes.
Las cámaras captan la llegada de los diplomáticos para asistir a los debates.
Las cámaras captan la llegada de los diplomáticos para asistir a los debates.
El presidente de la República de Corea, Lee Jae Myung, en su discurso instó a acelerar el proceso de toma de decisiones en la ONU y a reducir la duplicación de programas.
El presidente de la República de Corea, Lee Jae Myung, en su discurso instó a acelerar el proceso de toma de decisiones en la ONU y a reducir la duplicación de programas.