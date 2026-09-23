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La protesta de Cuba y las directrices de Trump: la primera jornada de la Asamblea General de la ONU, en imágenes

La protesta de Cuba y las directrices de Trump: la primera jornada de la Asamblea General de la ONU, en imágenes

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Los líderes mundiales se reúnen en Nueva York para participar en el Debate General de la Asamblea General de la ONU, en un contexto marcado por conflictos... 23.09.2026, Sputnik Mundo

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Los principales protagonistas de la primera jornada de los debates, en la fotogalería de Sputnik.

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