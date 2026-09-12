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China busca el liderazgo automotriz rumbo a 2030: ¿cómo planea lograrlo?

China busca el liderazgo automotriz rumbo a 2030: ¿cómo planea lograrlo?

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China se planteó como objetivo consolidarse como una de las principales potencias automotrices del mundo para 2030, con los vehículos de nueva energía, la... 12.09.2026, Sputnik Mundo

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El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (MIIT) y otras ocho agencias gubernamentales publicaron el XV Plan Quinquenal para la Industria de Vehículos Inteligentes Conectados de Nueva Energía, que establece las metas para el sector entre 2026 y 2030.Uno de los principales objetivos es que los vehículos de nueva energía representen 70% de las ventas de automóviles de pasajeros nuevos y 40% de las ventas de vehículos comerciales en el mercado chino para 2030.El plan también contempla una aplicación a gran escala de tecnologías de conducción autónoma. Las autoridades anticipan avances hacia sistemas altamente automatizados en autopistas, vías rápidas urbanas y algunas carreteras urbanas.La estrategia incluye además metas de eficiencia energética, con un consumo medio de combustible de 3,3 litros por cada 100 kilómetros para los vehículos de pasajeros y un consumo eléctrico de alrededor de 11,5 kilovatios-hora por cada 100 kilómetros para los automóviles eléctricos puros.Según expertos citados por Global Times, los objetivos buscan que la expansión de la industria pase de una etapa centrada en el volumen a otra enfocada en eficiencia, innovación y desarrollo tecnológico.China pretende impulsar primero dentro de la industria automotriz la aplicación de modelos y agentes de IA, con el objetivo de mejorar la competitividad de sus vehículos y, al mismo tiempo, estimular el desarrollo de su sector tecnológico.Pekín busca que sus fabricantes fortalezcan sus operaciones en el extranjero, que las marcas chinas alcancen mayor reconocimiento y que el país tenga una participación más importante en la elaboración de estándares y regulaciones internacionales para vehículos inteligentes.Durante los primeros siete meses de 2026, las exportaciones automotrices chinas crecieron 66,8% interanual, hasta alcanzar 6,14 millones de unidades. Las exportaciones de vehículos eléctricos aumentaron 120%, con 2,91 millones de unidades, de acuerdo con datos del sector.Pekín también ha incrementado su participación en la creación de normas internacionales para la conducción automatizada. En junio, fue adoptada la primera normativa técnica mundial sobre estos sistemas, desarrollada con participación de distintos países y con China al frente de la elaboración de sus principales contenidos.El Gobierno chino sostiene que su expansión automotriz está respaldada por una cadena industrial completa y por ventajas en áreas como las baterías de litio, motores y sistemas de control electrónico. Las autoridades también rechazan las acusaciones internacionales de que el crecimiento de sus fabricantes responde principalmente a un exceso de capacidad.Según datos del Ministerio de Comercio local, la densidad energética de las baterías aumentó más de 50% desde 2018, mientras los costos de producción disminuyeron más de 60%.Con esta estrategia, Pekín busca convertir su fortaleza en vehículos eléctricos en una plataforma para ampliar su liderazgo tecnológico e industrial. La combinación de electrificación, automatización e inteligencia artificial podría permitir a los fabricantes chinos competir por una mayor participación en los mercados internacionales.El desafío para China será sostener este crecimiento mientras enfrenta una competencia cada vez mayor en los mercados externos y cuestionamientos sobre sus políticas industriales. El plan hasta 2030 apuesta a que la innovación tecnológica, la eficiencia productiva y la expansión internacional permitan consolidar al país asiático no solo como un gran fabricante, sino como uno de los principales referentes de la industria automotriz mundial.

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