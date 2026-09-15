La manufactura de alta tecnología impulsa el crecimiento de China durante agosto

La fabricación de equipos creció un 12,1%, mientras que la de alta tecnología lo hizo un 16,7%; la producción de baterías de iones de litio y robots industriales se disparó 57,2% y 34,6%, respectivamente.El comercio exterior también mostró un fuerte avance, con un crecimiento de 19,8% en las importaciones y exportaciones. Sin embargo, las ventas minoristas aumentaron solo 0,4% y la inversión en activos fijos cayó 7,2%.
La economía de la nación asiática mantuvo una senda ascendente en el octavo mes del año, según datos de la Oficina Nacional de Estadística; en tanto, la producción industrial aumentó 5,2% interanual, frente al 4,5% de julio.
La fabricación de equipos creció un 12,1%, mientras que la de alta tecnología lo hizo un 16,7%; la producción de baterías de iones de litio y robots industriales se disparó 57,2% y 34,6%, respectivamente.
El comercio exterior también mostró un fuerte avance, con un crecimiento de 19,8% en las importaciones y exportaciones. Sin embargo, las ventas minoristas aumentaron solo 0,4% y la inversión en activos fijos cayó 7,2%.
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