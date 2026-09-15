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La manufactura de alta tecnología impulsa el crecimiento de China durante agosto
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La economía de la nación asiática mantuvo una senda ascendente en el octavo mes del año, según datos de la Oficina Nacional de Estadística; en tanto, la... 15.09.2026, Sputnik Mundo
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La fabricación de equipos creció un 12,1%, mientras que la de alta tecnología lo hizo un 16,7%; la producción de baterías de iones de litio y robots industriales se disparó 57,2% y 34,6%, respectivamente.El comercio exterior también mostró un fuerte avance, con un crecimiento de 19,8% en las importaciones y exportaciones. Sin embargo, las ventas minoristas aumentaron solo 0,4% y la inversión en activos fijos cayó 7,2%.
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La manufactura de alta tecnología impulsa el crecimiento de China durante agosto

22:57 GMT 15.09.2026
© AP Photo / Andy WongUn empleado utiliza un ordenador portátil mientras robots de IA demuestran su funcionamiento en el centro de control de la red eléctrica
Un empleado utiliza un ordenador portátil mientras robots de IA demuestran su funcionamiento en el centro de control de la red eléctrica - Sputnik Mundo, 1920, 15.09.2026
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La economía de la nación asiática mantuvo una senda ascendente en el octavo mes del año, según datos de la Oficina Nacional de Estadística; en tanto, la producción industrial aumentó 5,2% interanual, frente al 4,5% de julio.
La fabricación de equipos creció un 12,1%, mientras que la de alta tecnología lo hizo un 16,7%; la producción de baterías de iones de litio y robots industriales se disparó 57,2% y 34,6%, respectivamente.
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El comercio exterior también mostró un fuerte avance, con un crecimiento de 19,8% en las importaciones y exportaciones. Sin embargo, las ventas minoristas aumentaron solo 0,4% y la inversión en activos fijos cayó 7,2%.
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