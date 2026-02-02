https://noticiaslatam.lat/20260202/la-estrategia-china-para-ganar-la-carrera-de-la-ia-ya-esta-dando-frutos-afirma-diario-1170952874.html

La estrategia china para ganar la carrera de la IA ya está dando frutos, afirma diario

El proyecto, diseñado por Pekín, se basa en un sistema educativo altamente estratégico y competitivo que identifica a jóvenes talentos desde la secundaria... 02.02.2026

El medio apunta que, cada año, aproximadamente 100.000 adolescentes son seleccionados en China para ingresar a una red nacional de "clases de genios" y "talentos especializados". Estos grupos reciben una formación intensiva en materias STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), con el objetivo principal de competir y ganar en las Olimpiadas Internacionales de Ciencia, un terreno que China ha pasado a dominar casi por completo.Este ecosistema ha demostrado ser el motor detrás de los gigantes tecnológicos que hoy desafían la supremacía de Estados Unidos, afirma el diario. Graduados de estas clases de élite fundaron la empresa ByteDance (matriz de TikTok) y desarrollaron sus algoritmos de recomendación. Asimismo, líderes de plataformas como Taobao, PDD y Meituan, así como los fundadores de Cambricon —el principal rival chino del fabricante de chips Nvidia—, son productos de este sistema de alto rendimiento que prioriza el aprendizaje autónomo sobre la memorización.La escala de este modelo es masiva y estatalmente dirigida, lo que marca una diferencia fundamental con Occidente, señala la nota. Mientras que Estados Unidos gradúa a unos 500.000 estudiantes en carreras STEM anualmente, China alcanza los cinco millones. Este volumen de talento permite que empresas emergentes como DeepSeek sorprendan al mercado global con modelos de lenguaje como el R1, desarrollados por equipos jóvenes a una fracción del costo de sus competidores estadounidenses, desafiando la anticuada narrativa impulsada por Washington de que China "solo copia tecnología" o que su atractivo es la mano de obra barata poco calificada.El sistema ofrece un incentivo pragmático y poderoso: la posibilidad de evitar el gaokao, el exigente examen nacional de ingreso a la universidad. Aquellos estudiantes que obtienen medallas en competencias internacionales o destacan en los niveles nacionales aseguran plazas directas en instituciones de elite como las universidades de Tsinghua y Pekin. Esto permite que los alumnos más brillantes se concentren en currículos de nivel universitario mientras aún están en la escuela secundaria.Un pilar central en la educación superior es el 'Yao Class' en la Universidad de Tsinghua, fundado por Andrew Yao, ganador del Premio Turing. Yao dejó una posición titular en Princeton para replicar centros de excelencia como el MIT o Stanford en suelo chino. Para 2018, Yao afirmaba que sus estudiantes ya estaban a la par o por encima de los mejores de EEUU. Este programa selecciona a los "mejores entre los mejores", usualmente medallistas de oro internacionales, para formarlos como líderes en computación cuántica y criptografía.La ventaja competitiva de China no reside únicamente en el hardware, sino en su capacidad para "producir en masa" investigadores de IA de clase mundial. Jensen Huang, CEO de Nvidia, ha reconocido que gran parte del personal en laboratorios estadounidenses como OpenAI, Anthropic y DeepMind proviene de China. Sin embargo, la creciente incertidumbre sobre las visas en EEUU y el auge tecnológico local están provocando que cada vez más de estos expertos regresan a su país, fortaleciendo aún más el ecosistema chino.El medio recuerda además que, desde 2017, China estableció el desarrollo de la IA como una estrategia nacional clave, lo que disparó la creación de clases especializadas. Solo en 2018, se fundaron 35 nuevos programas con el término "IA" en sus nombres. Esta política estatal por el talento ha permitido que el país cuente con más de 1.000 modelos de IA generativa registrados, una escala de experimentación imposible de replicar en otras naciones debido a la falta de ingenieros calificados en tales cantidades.

