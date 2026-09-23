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Rusia registra alrededor de 9.000 ataques de Kiev durante las parlamentarias, denuncia un diplomático ruso

Rusia registra alrededor de 9.000 ataques de Kiev durante las parlamentarias, denuncia un diplomático ruso

Sputnik Mundo

El régimen de Kiev atacó a Rusia casi 9.000 veces, incluso durante los días de los comicios legislativos, informó el comisionado de la Cancillería rusa para... 23.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-23T10:28+0000

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Asimismo, el diplomático subrayó que la parte ucraniana intentó perturbar la celebración de las elecciones legislativas rusas por la vía militar, asestando golpes contra objetivos civiles."Kiev, con el apoyo o la bendición de sus patrocinadores occidentales, emprendió, entre otras cosas, acciones bélicas directas para impedir que la gente acudiera a votar", sostuvo.Con ello, destacó el carácter planificado de estas ofensivas. "Hemos observado un aumento [en el número de ataques] más o menos desde mayo. En agosto alcanzó un cierto punto álgido (...) Las cifras indican que se trata de una acción planificada", señaló.Simultáneamente, el comisionado de la Cancillería rusa para los crímenes de Kiev denunció la instauración por las autoridades ucranianas de un régimen abiertamente fascista en el territorio de Donbás."Desde 2022 hasta la fecha, ya sea en Chásov Yar, Krasnoarméisk o Avdéyevka, en todos esos lugares había personas que contaban que el régimen establecido por la parte ucraniana se asemejaba abiertamente a uno fascista", apuntó.En este sentido, señaló que había una especie de Gestapo —en forma de Servicio de Seguridad de Ucrania o de los servicios especiales militares— que "tenía en el punto de mira a la población local".A la vez, Miróshnik abordó la cuestión de la corrupción en el complejo militar-industrial ucraniano, que, según su punto de vista, podría estar directamente relacionada con los patrocinadores europeos, los cuales, al presionar para que se destinen montos considerables, no reaccionan en absoluto ante su malversación."Es muy probable que todo lo que está ocurriendo en torno al llamado nuevo complejo militar-industrial ucraniano esté directamente relacionado con los patrocinadores europeos. Es decir, no es habitual que los líderes de determinados países presionen, sin motivo aparente, para que se destinen sumas colosales de dinero y luego no reaccionen en absoluto ante la noticia de que ese dinero está siendo malversado", opinó.Del 18 al 20 de septiembre, Rusia celebró los comicios de diputados de la Duma Estatal (Cámara Baja del Parlamento) de la novena legislatura, además de elecciones regionales y otros procesos electorales de distintos niveles. Los resultados definitivos se darán a conocer el 25 de septiembre.

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