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"Para que nadie diga que no existe": Rusia presentará en la ONU su informe sobre el montaje de Bucha
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Rusia distribuirá el documento sobre el montaje de Bucha, publicado el 17 de septiembre y traducido a numerosos idiomas, durante las sesiones de la 81.ª... 23.09.2026, Sputnik Mundo
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Asimismo, precisó que Rusia presentará el documento con los apellidos de las personas a las que Kiev hace pasar por civiles fallecidos en Bucha, durante la reunión con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres."En realidad, resulta que allí figuran decenas, en concreto, de miembros de Azov* y de las FFAA de Ucrania, de la defensa territorial, los que, con las armas en la mano, mataban, maltrataban y torturaban; y ahora los han incluido entre las víctimas inocentes", denunció Zajárova.También ironizó sobre el hecho de que Rusia llevara años esperando que la ONU le proporcionara los nombres de los civiles asesinados, una tarea que el organismo no cumplió. Ahora, paradójicamente, es Rusia la que facilita esos datos al secretario general, apuntó.El Tribunal Público Internacional para los crímenes de los neonazis ucranianos fue creado en 2022 y está integrado por activistas civiles de más de 35 países. Previamente, dicho tribunal expuso informes sobre los sucesos de Selídovo, Konstantínovka y Dimítrov.En abril de 2022, el Ministerio de Defensa de Rusia declaró que los materiales fotográficos y de video publicados por Kiev, que supuestamente evidencian crímenes de militares rusos en Bucha, en la región de Kiev, son otro montaje ucraniano. Según señaló el organismo de defensa ruso, durante el tiempo en que la ciudad estuvo bajo control de Moscú, ningún residente local sufrió acto de violencia alguno.La agenda del canciller rusoEl ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, llegó a la ciudad estadounidense de Nueva York para participar en la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU.Al margen del evento, el jefe de la diplomacia rusa mantendrá varias reuniones bilaterales y tomará parte en actividades multilaterales. En particular, hoy está previsto que se reúna con su par estadounidense, Marco Rubio. Entre los encuentros más importantes en el marco del evento figura la reunión con el propio secretario de la ONU, Antonio Guterres.Además, el jefe de la diplomacia rusa intervendrá el 23 de septiembre en una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU dedicada a la situación en torno a Ucrania.Lavrov pronunciará su discurso en la Asamblea General de la ONU el próximo 26 de septiembre.
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"Para que nadie diga que no existe": Rusia presentará en la ONU su informe sobre el montaje de Bucha

09:10 GMT 23.09.2026
© Sputnik / Vladimir Pesnya / Acceder al contenido multimediaMaría Zajárova, la portavoz de la Cancillería rusa
María Zajárova, la portavoz de la Cancillería rusa - Sputnik Mundo, 1920, 23.09.2026
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Rusia distribuirá el documento sobre el montaje de Bucha, publicado el 17 de septiembre y traducido a numerosos idiomas, durante las sesiones de la 81.ª Asamblea General de la ONU, según informó la portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zajárova.

"Hemos traído físicamente este informe impreso, para que nadie pueda decir que no existe. Lo llevaremos a todas las reuniones, a todas las sesiones, y se lo entregaremos para que sepan [en la cúpula de la ONU] cómo están colaborando en la difusión de mentiras", declaró a Sputnik la funcionaria rusa.

Asimismo, precisó que Rusia presentará el documento con los apellidos de las personas a las que Kiev hace pasar por civiles fallecidos en Bucha, durante la reunión con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
"En realidad, resulta que allí figuran decenas, en concreto, de miembros de Azov* y de las FFAA de Ucrania, de la defensa territorial, los que, con las armas en la mano, mataban, maltrataban y torturaban; y ahora los han incluido entre las víctimas inocentes", denunció Zajárova.
Serguéi Lavrov, canciller ruso, interviene en el foro internacional 'Diálogo sobre las noticias falsas 4.0' - Sputnik Mundo, 1920, 22.09.2026
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Lavrov tilda el montaje de Bucha de uno de los ejemplos más cínicos de noticias falsas | Video
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También ironizó sobre el hecho de que Rusia llevara años esperando que la ONU le proporcionara los nombres de los civiles asesinados, una tarea que el organismo no cumplió. Ahora, paradójicamente, es Rusia la que facilita esos datos al secretario general, apuntó.
El Tribunal Público Internacional para los crímenes de los neonazis ucranianos fue creado en 2022 y está integrado por activistas civiles de más de 35 países. Previamente, dicho tribunal expuso informes sobre los sucesos de Selídovo, Konstantínovka y Dimítrov.

En abril de 2022, el Ministerio de Defensa de Rusia declaró que los materiales fotográficos y de video publicados por Kiev, que supuestamente evidencian crímenes de militares rusos en Bucha, en la región de Kiev, son otro montaje ucraniano. Según señaló el organismo de defensa ruso, durante el tiempo en que la ciudad estuvo bajo control de Moscú, ningún residente local sufrió acto de violencia alguno.

La agenda del canciller ruso

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, llegó a la ciudad estadounidense de Nueva York para participar en la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU.
Antonio Guterres, secretario general de la ONU - Sputnik Mundo, 1920, 22.09.2026
Internacional
El sistema de gobernanza global no refleja el equilibrio actual de poderes, admite el secretario general de la ONU
ayer, 14:49 GMT
Al margen del evento, el jefe de la diplomacia rusa mantendrá varias reuniones bilaterales y tomará parte en actividades multilaterales. En particular, hoy está previsto que se reúna con su par estadounidense, Marco Rubio. Entre los encuentros más importantes en el marco del evento figura la reunión con el propio secretario de la ONU, Antonio Guterres.
Además, el jefe de la diplomacia rusa intervendrá el 23 de septiembre en una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU dedicada a la situación en torno a Ucrania.
Lavrov pronunciará su discurso en la Asamblea General de la ONU el próximo 26 de septiembre.
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