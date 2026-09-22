https://noticiaslatam.lat/20260922/washington-no-puede-tolerar-nuevos-ataques-de-kiev-contra-petroleros-vinculados-a-eeuu-senala-rubio-1175150499.html
Washington no puede tolerar nuevos ataques de Kiev contra petroleros vinculados a EEUU, señala Rubio
Washington no puede tolerar nuevos ataques de Kiev contra petroleros vinculados a EEUU, señala Rubio
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Ucrania ataca buques petroleros vinculados a EEUU y esto debe detenerse, declaró a medios internacionales el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. 22.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-22T14:07+0000
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Precisó que en los últimos meses, "en varias ocasiones", buques vinculados a Estados Unidos "han sido el blanco de ataques por parte de Ucrania".Al referirse a la resolución del conflicto ucraniano, reconoció que, aunque esto implica grandes dificultades, la parte estadounidense mantiene la esperanza de alcanzar algún avance en este ámbito. En este contexto, recordó el deseo del presidente del país, Donald Trump, de contribuir a ello.Previamente, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia manifestó su esperanza de que Washington lograra influir en Kiev en relación con los repetidos ataques de este último contra petroleros en el mar Negro, así como contra la infraestructura energética civil en territorio ruso.
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Washington no puede tolerar nuevos ataques de Kiev contra petroleros vinculados a EEUU, señala Rubio
Ucrania ataca buques petroleros vinculados a EEUU y esto debe detenerse, declaró a medios internacionales el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.
Precisó que en los últimos meses, "en varias ocasiones", buques vinculados a Estados Unidos "han sido el blanco de ataques por parte de Ucrania".
"Resulta clave resolverlo. No podemos permitir que suceda", insistió.
Al referirse a la resolución del conflicto ucraniano
, reconoció que, aunque esto implica grandes dificultades, la parte estadounidense mantiene la esperanza de alcanzar algún avance en este ámbito. En este contexto, recordó el deseo del presidente del país, Donald Trump, de contribuir a ello.
"El presidente siempre ha querido poner fin a este conflicto y está dispuesto a hacer todo lo que esté a su alcance para lograrlo", reiteró Rubio.
Previamente, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia manifestó su esperanza
de que Washington lograra influir en Kiev en relación con los repetidos ataques de este último contra petroleros en el mar Negro, así como contra la infraestructura energética civil en territorio ruso.
17 de septiembre, 11:22 GMT