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Washington no puede tolerar nuevos ataques de Kiev contra petroleros vinculados a EEUU, señala Rubio

Washington no puede tolerar nuevos ataques de Kiev contra petroleros vinculados a EEUU, señala Rubio

Sputnik Mundo

Ucrania ataca buques petroleros vinculados a EEUU y esto debe detenerse, declaró a medios internacionales el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. 22.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-22T14:07+0000

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Precisó que en los últimos meses, "en varias ocasiones", buques vinculados a Estados Unidos "han sido el blanco de ataques por parte de Ucrania".Al referirse a la resolución del conflicto ucraniano, reconoció que, aunque esto implica grandes dificultades, la parte estadounidense mantiene la esperanza de alcanzar algún avance en este ámbito. En este contexto, recordó el deseo del presidente del país, Donald Trump, de contribuir a ello.Previamente, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia manifestó su esperanza de que Washington lograra influir en Kiev en relación con los repetidos ataques de este último contra petroleros en el mar Negro, así como contra la infraestructura energética civil en territorio ruso.

https://noticiaslatam.lat/20260917/las-nuevas-sanciones-de-eeuu-contra-rusia-complicaran-el-proceso-de-paz-en-ucrania-denuncia-el-1175088715.html

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