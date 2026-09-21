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La participación en las parlamentarias de Rusia supera el 59%, según la Comisión Electoral Central
La participación en las parlamentarias de Rusia supera el 59%, según la Comisión Electoral Central
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La afluencia a las urnas en los comicios legislativos de Rusia superó el 59%, anunció la presidenta de la Comisión Electoral Central (CEC), Ela... 21.09.2026, Sputnik Mundo
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En las parlamentarias de 2016 y 2021, la afluencia se situó en el 47% y el 51%, respectivamente, según la CEC.Asimismo, Pamfílova indicó que la campaña electoral de 2026 fue la más dura, "tanto en términos físicos, como moralmente", y se dedicaron enormes esfuerzos para que "se llevara a cabo decentemente". A la vez, calificó de "gran logro" la transparencia del desarrollo de los comicios legislativos en Rusia."Considero que se trata de un gran logro por nuestra parte, que demuestra la máxima transparencia y claridad del proceso", sostuvo la presidenta de la Comisión Electoral Central.¿Qué más se sabe sobre los resultados preliminares?Del 18 al 20 de septiembre se celebraron en Rusia las elecciones para renovar los 450 escaños de la Duma Estatal (Cámara Baja del Parlamento), junto a varios comicios regionales. Anteriormente, el presidente ruso, Vladímir Putin, calificó las parlamentarias como el acontecimiento político interno más importante del país.
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La participación en las parlamentarias de Rusia supera el 59%, según la Comisión Electoral Central

10:25 GMT 21.09.2026
© Sputnik / Kiril KalínikovPantalla con los resultados provisionales de las elecciones a la Duma Estatal de Rusia de la novena legislatura en la Comisión Electoral Central.
Pantalla con los resultados provisionales de las elecciones a la Duma Estatal de Rusia de la novena legislatura en la Comisión Electoral Central. - Sputnik Mundo, 1920, 21.09.2026
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La afluencia a las urnas en los comicios legislativos de Rusia superó el 59%, anunció la presidenta de la Comisión Electoral Central (CEC), Ela Pamfílova. Asimismo, comentó los resultados preliminares de la votación.
"Pueden ver el índice de la participación en los años anteriores (...) Ahora ha superado ya el 59%", destacó.
En las parlamentarias de 2016 y 2021, la afluencia se situó en el 47% y el 51%, respectivamente, según la CEC.
Asimismo, Pamfílova indicó que la campaña electoral de 2026 fue la más dura, "tanto en términos físicos, como moralmente", y se dedicaron enormes esfuerzos para que "se llevara a cabo decentemente". A la vez, calificó de "gran logro" la transparencia del desarrollo de los comicios legislativos en Rusia.
"Considero que se trata de un gran logro por nuestra parte, que demuestra la máxima transparencia y claridad del proceso", sostuvo la presidenta de la Comisión Electoral Central.
Una mujer con un niño en brazos vota en las elecciones a la Duma Estatal de Rusia de la novena legislatura - Sputnik Mundo, 1920, 20.09.2026
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ayer, 15:35 GMT

¿Qué más se sabe sobre los resultados preliminares?

El partido oficialista Rusia Unida, con el 57,83% de los votos, lidera en 208 circunscripciones uninominales y suma 355 escaños.
Se trata de un número récord de escaños en la Duma Estatal en toda la historia de la participación de Rusia Unida en los comicios, revelan desde la CEC.
El Partido Comunista de la Federación de Rusia (KPRF) obtiene el 13,81% de los votos y gana en 5 circunscripciones uninominales, consiguiendo 40 escaños.
El Partido Liberal Demócrata de Rusia (LDPR) recibe el 8,98% de los votos y se impone en 2 circunscripciones uninominales, con lo que se hace con 25 escaños.
El partido Gente Nueva obtiene el 7,96% de los votos y 20 escaños.
El partido Rusia Justa todavía tiene muchas posibilidades de superar la barrera del 5%. Por el momento, el partido se hace con cuatro escaños.
El partido Patria (Ródina) obtiene un escaño en la Duma Estatal, según los resultados preliminares.
Los resultados definitivos de las elecciones a la Duma Estatal se darán a conocer el 25 de septiembre.
Ciudadanos rusos votan en uno de los centros de votación de Roma, Italia. - Sputnik Mundo, 1920, 20.09.2026
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ayer, 12:58 GMT
Del 18 al 20 de septiembre se celebraron en Rusia las elecciones para renovar los 450 escaños de la Duma Estatal (Cámara Baja del Parlamento), junto a varios comicios regionales. Anteriormente, el presidente ruso, Vladímir Putin, calificó las parlamentarias como el acontecimiento político interno más importante del país.
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