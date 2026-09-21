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La participación en las parlamentarias de Rusia supera el 59%, según la Comisión Electoral Central

La participación en las parlamentarias de Rusia supera el 59%, según la Comisión Electoral Central

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La afluencia a las urnas en los comicios legislativos de Rusia superó el 59%, anunció la presidenta de la Comisión Electoral Central (CEC), Ela... 21.09.2026, Sputnik Mundo

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En las parlamentarias de 2016 y 2021, la afluencia se situó en el 47% y el 51%, respectivamente, según la CEC.Asimismo, Pamfílova indicó que la campaña electoral de 2026 fue la más dura, "tanto en términos físicos, como moralmente", y se dedicaron enormes esfuerzos para que "se llevara a cabo decentemente". A la vez, calificó de "gran logro" la transparencia del desarrollo de los comicios legislativos en Rusia."Considero que se trata de un gran logro por nuestra parte, que demuestra la máxima transparencia y claridad del proceso", sostuvo la presidenta de la Comisión Electoral Central.¿Qué más se sabe sobre los resultados preliminares?Del 18 al 20 de septiembre se celebraron en Rusia las elecciones para renovar los 450 escaños de la Duma Estatal (Cámara Baja del Parlamento), junto a varios comicios regionales. Anteriormente, el presidente ruso, Vladímir Putin, calificó las parlamentarias como el acontecimiento político interno más importante del país.

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