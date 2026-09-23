https://noticiaslatam.lat/20260923/putin-mantiene-su-disposicion-para-una-nueva-reunion-con-trump-reitera-el-kremlin-1175162628.html

Putin mantiene su disposición para una nueva reunión con Trump, reitera el Kremlin

Putin mantiene su disposición para una nueva reunión con Trump, reitera el Kremlin

Sputnik Mundo

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, sigue dispuesto a mantener otra reunión con su homólogo de EEUU, Donald Trump, informó el portavoz de la Presidencia... 23.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-23T10:45+0000

2026-09-23T10:45+0000

2026-09-23T10:45+0000

internacional

rusia

vladímir putin

donald trump

política

ucrania

🌍 europa

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/10/1165550928_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_f88f7a8738e8521c0a566d315eaccae3.jpg

Sin embargo, no hay ninguna información concreta sobre las posibles fechas de esos contactos presenciales, agregó el vocero del Kremlin. El 22 de septiembre, durante su encuentro con Volodímir Zelenski en Nueva York, el dirigente estadounidense no descartó la posibilidad de una nueva reunión con Putin.En cuanto a un eventual encuentro entre el presidente ruso y Zelenski, la postura de Rusia al respecto es conocida, recordó Peskov. "Putin ha dicho que Zelenski, si quiere, puede viajar a Moscú", reiteró el portavoz. Sin embargo, no es razonable celebrar una reunión de este tipo antes de que se haya trabajado a nivel de expertos, ya que sería una pérdida de tiempo, añadió.Siguiendo con el tema de Ucrania, el vocero presidencial ruso precisó que "el régimen de Kiev continúa con sus actividades terroristas", por lo que no existen, por el momento, condiciones para que las negociaciones avancen hacia una solución pacífica. No obstante, Rusia se mantiene abierta al diálogo.En este sentido, Peskov recordó que la militarización de Ucrania continúa, mientras Europa intenta conseguir nuevos fondos para la adquisición de armamento. Destacó especialmente las acciones de Londres, que se dedica a avivar los sentimientos rusófobos, algo que también hacen al unísono Alemania, Francia y varios otros países europeos.

https://noticiaslatam.lat/20260828/con-dinero-y-armas-la-pequena-europa-lucha-indirectamente-contra-rusia-en-ucrania-senala-un-1174842415.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, vladímir putin, donald trump, política, ucrania, 🌍 europa, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania