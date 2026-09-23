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Putin mantiene su disposición para una nueva reunión con Trump, reitera el Kremlin
Putin mantiene su disposición para una nueva reunión con Trump, reitera el Kremlin
Sputnik Mundo
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, sigue dispuesto a mantener otra reunión con su homólogo de EEUU, Donald Trump, informó el portavoz de la Presidencia... 23.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-23T10:45+0000
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Sin embargo, no hay ninguna información concreta sobre las posibles fechas de esos contactos presenciales, agregó el vocero del Kremlin. El 22 de septiembre, durante su encuentro con Volodímir Zelenski en Nueva York, el dirigente estadounidense no descartó la posibilidad de una nueva reunión con Putin.En cuanto a un eventual encuentro entre el presidente ruso y Zelenski, la postura de Rusia al respecto es conocida, recordó Peskov. "Putin ha dicho que Zelenski, si quiere, puede viajar a Moscú", reiteró el portavoz. Sin embargo, no es razonable celebrar una reunión de este tipo antes de que se haya trabajado a nivel de expertos, ya que sería una pérdida de tiempo, añadió.Siguiendo con el tema de Ucrania, el vocero presidencial ruso precisó que "el régimen de Kiev continúa con sus actividades terroristas", por lo que no existen, por el momento, condiciones para que las negociaciones avancen hacia una solución pacífica. No obstante, Rusia se mantiene abierta al diálogo.En este sentido, Peskov recordó que la militarización de Ucrania continúa, mientras Europa intenta conseguir nuevos fondos para la adquisición de armamento. Destacó especialmente las acciones de Londres, que se dedica a avivar los sentimientos rusófobos, algo que también hacen al unísono Alemania, Francia y varios otros países europeos.
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Putin mantiene su disposición para una nueva reunión con Trump, reitera el Kremlin
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, sigue dispuesto a mantener otra reunión con su homólogo de EEUU, Donald Trump, informó el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov. En vísperas, el mandatario estadounidense declaró que podría celebrar un nuevo encuentro con su homólogo ruso.
"En cuanto a una posible cumbre entre Rusia y EEUU, la disposición del presidente [ruso, Vladímir Putin] sigue vigente. De hecho, los presidentes Putin y Trump siempre han destacado en sus conversaciones telefónicas su compromiso con celebrar otra reunión si fuera necesario", indicó Peskov.
Sin embargo, no hay ninguna información concreta sobre las posibles fechas de esos contactos presenciales, agregó el vocero del Kremlin. El 22 de septiembre, durante su encuentro con Volodímir Zelenski en Nueva York, el dirigente estadounidense no descartó la posibilidad de una nueva reunión con Putin.
En cuanto a un eventual encuentro entre el presidente ruso y Zelenski, la postura de Rusia al respecto es conocida, recordó Peskov. "Putin ha dicho que Zelenski, si quiere, puede viajar a Moscú", reiteró el portavoz. Sin embargo, no es razonable celebrar una reunión de este tipo antes de que se haya trabajado a nivel de expertos, ya que sería una pérdida de tiempo, añadió.
Siguiendo con el tema de Ucrania, el vocero presidencial ruso precisó que "el régimen de Kiev continúa con sus actividades terroristas
", por lo que no existen, por el momento, condiciones para que las negociaciones avancen hacia una solución pacífica. No obstante, Rusia se mantiene abierta al diálogo.
En este sentido, Peskov recordó que la militarización de Ucrania continúa, mientras Europa intenta conseguir nuevos fondos para la adquisición de armamento
. Destacó especialmente las acciones de Londres, que se dedica a avivar los sentimientos rusófobos, algo que también hacen al unísono Alemania, Francia y varios otros países europeos.
"Desde nuestro punto de vista, se trata de una política totalmente miope. De ninguna manera nos acerca a pasos que, a largo plazo, pudieran conducir a una distensión en el continente europeo", cerró Peskov.
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