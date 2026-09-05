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Kiev recurre al terrorismo ante los reveses sufridos en el frente, considera un experto

Kiev recurre al terrorismo ante los reveses sufridos en el frente, considera un experto

Sputnik Mundo

Ucrania ha pasado a aplicar tácticas de guerra terrorista ante la situación actual en el campo de batalla, declaró el analista sueco, Lars Bern, en una... 05.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-05T12:48+0000

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En este contexto, recordó las amenazas de Volodímir Zelenski lanzadas contra la aviación civil rusa, así como la respuesta contundente del presidente de Rusia, Vladímir Putin, al respecto."La última idea terrorista de Zelenski consiste en derribar aviones civiles sobre Rusia. Salió (...) con una advertencia a todas las compañías aéreas para que dejaran de sobrevolar Rusia, ya que el peligro sería que fueran derribados por accidente [dado que] hay muchos drones en el aire (...) Y la respuesta de Putin a esto es que 'ahora Ucrania ha pasado al terrorismo puro en esta guerra' y [que] 'no negociamos con terroristas'", señaló, citando al mandatario ruso.Asimismo, Bern acentuó que existe cierta preocupación en Europa, debido a que sus objetivos de infligir una derrota a Rusia no se han alcanzado y las fuerzas rusas continúan consolidando sus posiciones en el frente.En este sentido, estimó que "se trata de un proyecto fallido por parte de la OTAN y de Europa".Anteriormente, Volodímir Zelenski advirtió a las aerolíneas que utilizan el espacio aéreo ruso que este "se está volviendo completamente inseguro" y que "habrá drones en el cielo ruso en una escala que debe tenerse en cuenta".Por su parte, Putin calificó las amenazas de Zelenski de intento de terrorismo de Estado y aseguró que Moscú encontrará la manera de responder si llegan a cumplirse.

https://noticiaslatam.lat/20260904/rusia-mantiene-abierta-la-via-diplomatica-pese-a-la-retorica-belicista-de-zelenski-destaca-experta-1174940573.html

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