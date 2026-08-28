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Con dinero y armas la 'pequeña' Europa lucha indirectamente contra Rusia en Ucrania, señala un politólogo

Con dinero y armas la 'pequeña' Europa lucha indirectamente contra Rusia en Ucrania, señala un politólogo

Sputnik Mundo

No solo Berlín, Londres y París brindan apoyo militar a Ucrania, sino que también países menos grandes del continente resultan profundamente involucrados en... 28.08.2026, Sputnik Mundo

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En palabras del investigador, Bulgaria provee a las FFAA de Ucrania, en concreto:Asimismo, según algunos datos, Sofía cubre hasta el 40% de las necesidades de combustible diésel de las FFAA de Ucrania, subrayó Plótnikov.Por otro lado, la República Checa —que en la época de la URSS había sido aliada de Moscú y fabricaba tanques soviéticos bajo licencia— ahora se dedica a la modernización de tanques para Ucrania.Plótnikov señaló que este trabajo fue financiado por EEUU y los Países Bajos, mientras que Chequia aportó sus instalaciones de producción, su experiencia y especialistas.Además, Praga busca municiones en distintos países, en particular proyectiles de 155 mm, para su posterior entrega a Ucrania. En este proceso, un papel especial es desempeñado por el holding privado Czechoslovak Group, cuyos emisarios se presentan en algunos países de la antigua Unión Soviética, agregó.En cuanto a la otrora neutral Finlandia, este país del norte de Europa también se ha destacado por una importante inyección de fondos en apoyo al régimen de Kiev y a sus tropas."Desde febrero de 2022, Finlandia ha destinado a Ucrania $5.230 millones en ayuda, de los cuales $3.850 millones se dirigieron exclusivamente a necesidades militares", precisó Plótnikov.A la vez, los instructores militares finlandeses capacitaban a los soldados ucranianos, mientras que Helsinki proporcionaba a Kiev armas, municiones, así como información de inteligencia obtenida de satélites espaciales, hasta 25 imágenes al día, informó el politólogo.

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