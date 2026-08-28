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Con dinero y armas la 'pequeña' Europa lucha indirectamente contra Rusia en Ucrania, señala un politólogo
Con dinero y armas la 'pequeña' Europa lucha indirectamente contra Rusia en Ucrania, señala un politólogo
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No solo Berlín, Londres y París brindan apoyo militar a Ucrania, sino que también países menos grandes del continente resultan profundamente involucrados en... 28.08.2026, Sputnik Mundo
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En palabras del investigador, Bulgaria provee a las FFAA de Ucrania, en concreto:Asimismo, según algunos datos, Sofía cubre hasta el 40% de las necesidades de combustible diésel de las FFAA de Ucrania, subrayó Plótnikov.Por otro lado, la República Checa —que en la época de la URSS había sido aliada de Moscú y fabricaba tanques soviéticos bajo licencia— ahora se dedica a la modernización de tanques para Ucrania.Plótnikov señaló que este trabajo fue financiado por EEUU y los Países Bajos, mientras que Chequia aportó sus instalaciones de producción, su experiencia y especialistas.Además, Praga busca municiones en distintos países, en particular proyectiles de 155 mm, para su posterior entrega a Ucrania. En este proceso, un papel especial es desempeñado por el holding privado Czechoslovak Group, cuyos emisarios se presentan en algunos países de la antigua Unión Soviética, agregó.En cuanto a la otrora neutral Finlandia, este país del norte de Europa también se ha destacado por una importante inyección de fondos en apoyo al régimen de Kiev y a sus tropas."Desde febrero de 2022, Finlandia ha destinado a Ucrania $5.230 millones en ayuda, de los cuales $3.850 millones se dirigieron exclusivamente a necesidades militares", precisó Plótnikov.A la vez, los instructores militares finlandeses capacitaban a los soldados ucranianos, mientras que Helsinki proporcionaba a Kiev armas, municiones, así como información de inteligencia obtenida de satélites espaciales, hasta 25 imágenes al día, informó el politólogo.
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Con dinero y armas la 'pequeña' Europa lucha indirectamente contra Rusia en Ucrania, señala un politólogo
18:02 GMT 28.08.2026 (actualizado: 18:09 GMT 28.08.2026)
No solo Berlín, Londres y París brindan apoyo militar a Ucrania, sino que también países menos grandes del continente resultan profundamente involucrados en este proceso, de acuerdo con el politólogo de la Academia de Ciencias de Rusia, Nikolái Plótnikov.
"Uno de los principales proveedores de armas y municiones de fabricación soviética [para Kiev] es Bulgaria", aseguró en una conferencia celebrada en el centro de prensa de Rossiya Segodnya (casa matriz de Sputnik), dedicada al análisis del alcance de la participación de los países de la OTAN y sus aliados en las acciones bélicas contra Moscú.
En palabras del investigador, Bulgaria provee a las FFAA de Ucrania, en concreto:
Vehículos blindados de combate, piezas de artillería, armamento ligero.
Proyectiles de calibre 122 mm y 152 mm, municiones para el sistema lanzacohetes múltiple BM-21 Grad
y morteros.
Asimismo, según algunos datos, Sofía cubre hasta el 40% de las necesidades de combustible diésel de las FFAA de Ucrania, subrayó Plótnikov.
Por otro lado, la República Checa —que en la época de la URSS había sido aliada de Moscú y fabricaba tanques soviéticos bajo licencia— ahora se dedica a la modernización de tanques para Ucrania.
"Chequia modernizó el lote más grande de tanques para las FFAA de Ucrania, que asciende a unos 800 T-72", detalló el politólogo.
Plótnikov señaló que este trabajo fue financiado por EEUU y los Países Bajos, mientras que Chequia aportó sus instalaciones de producción, su experiencia y especialistas.
Además, Praga busca municiones en distintos países, en particular proyectiles de 155 mm, para su posterior entrega a Ucrania
. En este proceso, un papel especial es desempeñado por el holding
privado Czechoslovak Group
, cuyos emisarios se presentan en algunos países de la antigua Unión Soviética, agregó.
En cuanto a la otrora neutral Finlandia, este país del norte de Europa también se ha destacado por una importante inyección de fondos en apoyo al régimen de Kiev y a sus tropas.
"Desde febrero de 2022, Finlandia ha destinado a Ucrania $5.230 millones en ayuda, de los cuales $3.850 millones se dirigieron exclusivamente a necesidades militares", precisó Plótnikov.
A la vez, los instructores militares finlandeses capacitaban a los soldados ucranianos
, mientras que Helsinki proporcionaba a Kiev armas, municiones, así como información de inteligencia obtenida de satélites espaciales
, hasta 25 imágenes al día, informó el politólogo.
"Todos piensan que, en general, son los estadounidenses quienes trabajan para las FFAA de Ucrania, pero eso no es así en absoluto", concluyó.
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