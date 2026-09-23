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Milei sostiene que la ONU se convirtió en "una organización inútil"

Milei sostiene que la ONU se convirtió en "una organización inútil"

Sputnik Mundo

El líder argentino Javier Milei criticó la estructura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la cual, aseguró, está hecha para alimentar "una casta... 23.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-23T22:30+0000

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Durante la segunda jornada del debate general, el jefe de Estado argentino aseguró que Naciones Unidas fracasó en los objetivos con los que se comprometió hace 78 años, con su fundación: el respeto al derecho internacional, la defensa de la soberanía de las naciones y el ofrecimiento de un foro donde los conflictos se resolvieran a través de la cooperación.En su tercera alocución ante la Asamblea General de la ONU, insistió en que quienes debían "garantizar la seguridad colectiva y los derechos humanos fracasaron en la tarea y en su lugar permitieron el caos, la violencia y el terrorismo internacional"."Los supuestos defensores de los derechos humanos apañaron a dictaduras sanguinarias y regímenes que lapidan mujeres en la calle; votaron sistemáticamente en contra de Israel, mientras hacían silencio frente al terrorismo islámico y ante genocidios de cristianos en el África", expresó.Así lo mencionó durante su discurso ante representantes de más de 130 países que se dieron cita en Nueva York para la Asamblea General de este organismo, que también ha sido criticado por mandatarios como Luiz Inácio Lula da Silva y Donald Trump.

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