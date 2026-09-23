Mundo
EN VIVO: Segundo día del Debate General de la Asamblea General de la ONU
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260923/milei-sostiene-que-la-onu-se-convirtio-en-una-organizacion-inutil-1175170545.html
Milei sostiene que la ONU se convirtió en "una organización inútil"
Milei sostiene que la ONU se convirtió en "una organización inútil"
Sputnik Mundo
El líder argentino Javier Milei criticó la estructura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la cual, aseguró, está hecha para alimentar "una casta... 23.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-23T22:30+0000
2026-09-23T22:30+0000
américa latina
sociedad
javier milei
donald trump
nueva york
onu
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/1e/1174481874_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_11a5627404c64baca8587c101bf89537.jpg
Durante la segunda jornada del debate general, el jefe de Estado argentino aseguró que Naciones Unidas fracasó en los objetivos con los que se comprometió hace 78 años, con su fundación: el respeto al derecho internacional, la defensa de la soberanía de las naciones y el ofrecimiento de un foro donde los conflictos se resolvieran a través de la cooperación.En su tercera alocución ante la Asamblea General de la ONU, insistió en que quienes debían "garantizar la seguridad colectiva y los derechos humanos fracasaron en la tarea y en su lugar permitieron el caos, la violencia y el terrorismo internacional"."Los supuestos defensores de los derechos humanos apañaron a dictaduras sanguinarias y regímenes que lapidan mujeres en la calle; votaron sistemáticamente en contra de Israel, mientras hacían silencio frente al terrorismo islámico y ante genocidios de cristianos en el África", expresó.Así lo mencionó durante su discurso ante representantes de más de 130 países que se dieron cita en Nueva York para la Asamblea General de este organismo, que también ha sido criticado por mandatarios como Luiz Inácio Lula da Silva y Donald Trump.
https://noticiaslatam.lat/20260923/1175159570.html
nueva york
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/1e/1174481874_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_e9735bcf893b4f61c211e606a615773f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sociedad, javier milei, donald trump, nueva york, onu
sociedad, javier milei, donald trump, nueva york, onu

Milei sostiene que la ONU se convirtió en "una organización inútil"

22:30 GMT 23.09.2026
© AP Photo / Gustavo GarelloEl presidente de Argentina, Javier Milei.
El presidente de Argentina, Javier Milei. - Sputnik Mundo, 1920, 23.09.2026
© AP Photo / Gustavo Garello
Síguenos en
El líder argentino Javier Milei criticó la estructura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la cual, aseguró, está hecha para alimentar "una casta de parásitos fatalmente arrogantes disfrazados de burócratas bien intencionados".
Durante la segunda jornada del debate general, el jefe de Estado argentino aseguró que Naciones Unidas fracasó en los objetivos con los que se comprometió hace 78 años, con su fundación: el respeto al derecho internacional, la defensa de la soberanía de las naciones y el ofrecimiento de un foro donde los conflictos se resolvieran a través de la cooperación.
En su tercera alocución ante la Asamblea General de la ONU, insistió en que quienes debían "garantizar la seguridad colectiva y los derechos humanos fracasaron en la tarea y en su lugar permitieron el caos, la violencia y el terrorismo internacional".
El presidente de EEUU, Donald Trump, en el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU. - Sputnik Mundo, 1920, 23.09.2026
Multimedia
La protesta de Cuba y las directrices de Trump: la primera jornada de la Asamblea General de la ONU, en imágenes
12:20 GMT
"Los supuestos defensores de los derechos humanos apañaron a dictaduras sanguinarias y regímenes que lapidan mujeres en la calle; votaron sistemáticamente en contra de Israel, mientras hacían silencio frente al terrorismo islámico y ante genocidios de cristianos en el África", expresó.
Así lo mencionó durante su discurso ante representantes de más de 130 países que se dieron cita en Nueva York para la Asamblea General de este organismo, que también ha sido criticado por mandatarios como Luiz Inácio Lula da Silva y Donald Trump.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала