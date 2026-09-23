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Lavrov transmite a Rubio que ataques de Kiev a infraestructura afectan los mercados energéticos mundiales
Lavrov transmite a Rubio que ataques de Kiev a infraestructura afectan los mercados energéticos mundiales
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El canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, en su reunión con el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, en Nueva York, señaló la amenaza que representan para... 23.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-23T18:30+0000
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Al abordar la situación en torno a Ucrania, el jefe de la diplomacia rusa subrayó "la estrecha coordinación entre el régimen de Kiev y sus patrocinadores europeos"."Se ha confirmado el compromiso incondicional de la parte rusa con el logro de los objetivos de la operación militar especial, incluso por vías de resolución política y diplomática del conflicto, basadas en la eliminación de sus causas fundamentales", precisa la nota.En cuanto a las relaciones bilaterales, Lavrov destacó la necesidad de normalizarlas cuanto antes en línea con los acuerdos alcanzados por los líderes de ambos Estados."Rusia subrayó la necesidad de restablecer lo antes posible las relaciones bilaterales de conformidad con los acuerdos alcanzados por los presidentes de Rusia y EEUU, sobre todo a la luz del intensificado debate sobre las perspectivas de cooperación económica, los intercambios culturales y humanitarios, la facilitación de los viajes recíprocos y los contactos entre las sociedades y los ciudadanos", señala el comunicado.
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Lavrov transmite a Rubio que ataques de Kiev a infraestructura afectan los mercados energéticos mundiales
El canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, en su reunión con el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, en Nueva York, señaló la amenaza que representan para los mercados energéticos mundiales los ataques de Ucrania contra instalaciones de infraestructura correspondiente, se desprende del comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso.
"Se examinaron exhaustivamente las acciones destructivas de Kiev, que ataca deliberadamente a civiles y las infraestructuras transfronterizas, lo que conlleva la desestabilización de los mercados energéticos mundiales", se lee en el texto.
Al abordar la situación en torno a Ucrania, el jefe de la diplomacia rusa subrayó "la estrecha coordinación entre el régimen de Kiev y sus patrocinadores europeos".
"Se ha confirmado el compromiso incondicional de la parte rusa con el logro de los objetivos de la operación militar especial, incluso por vías de resolución política y diplomática del conflicto, basadas en la eliminación de sus causas fundamentales
", precisa la nota.
En cuanto a las relaciones bilaterales, Lavrov destacó la necesidad de normalizarlas cuanto antes en línea con los acuerdos alcanzados por los líderes de ambos Estados.
"Rusia subrayó la necesidad de restablecer lo antes posible las relaciones bilaterales de conformidad con los acuerdos alcanzados por los presidentes de Rusia y EEUU, sobre todo a la luz del intensificado debate sobre las perspectivas de cooperación económica, los intercambios culturales y humanitarios, la facilitación de los viajes recíprocos y los contactos entre las sociedades y los ciudadanos", señala el comunicado.