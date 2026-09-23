Mundo
EN VIVO: Segundo día del Debate General de la Asamblea General de la ONU
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20260923/lavrov-transmite-a-rubio-que-ataques-de-kiev-a-infraestructura-afectan-los-mercados-energeticos-1175167328.html
Lavrov transmite a Rubio que ataques de Kiev a infraestructura afectan los mercados energéticos mundiales
Lavrov transmite a Rubio que ataques de Kiev a infraestructura afectan los mercados energéticos mundiales
Sputnik Mundo
El canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, en su reunión con el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, en Nueva York, señaló la amenaza que representan para... 23.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-23T18:30+0000
2026-09-23T18:30+0000
internacional
serguéi lavrov
marco rubio
eeuu
rusia
política
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/17/1175167532_0:157:3087:1893_1920x0_80_0_0_c0e30d620365b41c9ba8131f0207c97a.jpg
Al abordar la situación en torno a Ucrania, el jefe de la diplomacia rusa subrayó "la estrecha coordinación entre el régimen de Kiev y sus patrocinadores europeos"."Se ha confirmado el compromiso incondicional de la parte rusa con el logro de los objetivos de la operación militar especial, incluso por vías de resolución política y diplomática del conflicto, basadas en la eliminación de sus causas fundamentales", precisa la nota.En cuanto a las relaciones bilaterales, Lavrov destacó la necesidad de normalizarlas cuanto antes en línea con los acuerdos alcanzados por los líderes de ambos Estados."Rusia subrayó la necesidad de restablecer lo antes posible las relaciones bilaterales de conformidad con los acuerdos alcanzados por los presidentes de Rusia y EEUU, sobre todo a la luz del intensificado debate sobre las perspectivas de cooperación económica, los intercambios culturales y humanitarios, la facilitación de los viajes recíprocos y los contactos entre las sociedades y los ciudadanos", señala el comunicado.
https://noticiaslatam.lat/20260923/putin-mantiene-su-disposicion-para-una-nueva-reunion-con-trump-reitera-el-kremlin-1175162628.html
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/17/1175167532_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_317646f41310b68520a299223992bc9d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
serguéi lavrov, marco rubio, eeuu, rusia, política
serguéi lavrov, marco rubio, eeuu, rusia, política

Lavrov transmite a Rubio que ataques de Kiev a infraestructura afectan los mercados energéticos mundiales

18:30 GMT 23.09.2026
© Sputnik / Sergey Guneev / Acceder al contenido multimediaReunión entre el canciller ruso, Serguéi Lavrov, y su par estadounidense, Marco Rubio
Reunión entre el canciller ruso, Serguéi Lavrov, y su par estadounidense, Marco Rubio - Sputnik Mundo, 1920, 23.09.2026
© Sputnik / Sergey Guneev
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
El canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, en su reunión con el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, en Nueva York, señaló la amenaza que representan para los mercados energéticos mundiales los ataques de Ucrania contra instalaciones de infraestructura correspondiente, se desprende del comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso.

"Se examinaron exhaustivamente las acciones destructivas de Kiev, que ataca deliberadamente a civiles y las infraestructuras transfronterizas, lo que conlleva la desestabilización de los mercados energéticos mundiales", se lee en el texto.

Al abordar la situación en torno a Ucrania, el jefe de la diplomacia rusa subrayó "la estrecha coordinación entre el régimen de Kiev y sus patrocinadores europeos".
"Se ha confirmado el compromiso incondicional de la parte rusa con el logro de los objetivos de la operación militar especial, incluso por vías de resolución política y diplomática del conflicto, basadas en la eliminación de sus causas fundamentales", precisa la nota.
En cuanto a las relaciones bilaterales, Lavrov destacó la necesidad de normalizarlas cuanto antes en línea con los acuerdos alcanzados por los líderes de ambos Estados.
"Rusia subrayó la necesidad de restablecer lo antes posible las relaciones bilaterales de conformidad con los acuerdos alcanzados por los presidentes de Rusia y EEUU, sobre todo a la luz del intensificado debate sobre las perspectivas de cooperación económica, los intercambios culturales y humanitarios, la facilitación de los viajes recíprocos y los contactos entre las sociedades y los ciudadanos", señala el comunicado.
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, en una rueda de prensa tras las negociaciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Alaska - Sputnik Mundo, 1920, 23.09.2026
Internacional
Putin mantiene su disposición para una nueva reunión con Trump, reitera el Kremlin
10:45 GMT
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала