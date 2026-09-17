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Las nuevas sanciones de EEUU contra Rusia complicarán el proceso de paz en Ucrania, denuncia el Kremlin
Las nuevas sanciones de EEUU contra Rusia complicarán el proceso de paz en Ucrania, denuncia el Kremlin
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El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, tildó de hostil la nueva ley estadounidense que prevé medidas restrictivas contra Rusia y sanciones secundarias contra... 17.09.2026, Sputnik Mundo
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En la víspera, la Cámara de Representantes de EEUU aprobó un proyecto de ley sobre nuevas sanciones contra Rusia, que será enviado al presidente Donald Trump su ratificación."Sin duda, la imposición de nuevas sanciones por parte de EEUU complicará sin lugar a dudas los esfuerzos por alcanzar una solución pacífica en Ucrania", agregó Peskov.La ley, presentada por el fallecido senador Lindsey Graham*, permitirá sancionar e imponer aranceles a sectores de defensa y energía, además de apuntar a las FFAA rusas y otras autoridades del Gobierno.Entre otras cosas, la normativa autoriza al presidente de EEUU a imponer aranceles de hasta el 100% a las importaciones de bienes procedentes de países como China o la India que compren petróleo o gas natural rusos.*Clasificado como terrorista y extremista en Rusia
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Las nuevas sanciones de EEUU contra Rusia complicarán el proceso de paz en Ucrania, denuncia el Kremlin
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, tildó de hostil la nueva ley estadounidense que prevé medidas restrictivas contra Rusia y sanciones secundarias contra países que compren su petróleo y gas natural.
"Por supuesto, estamos siguiendo de cerca la tramitación de este documento. Se trata de acciones hostiles", comentó el funcionario.
En la víspera, la Cámara de Representantes de EEUU aprobó un proyecto de ley sobre nuevas sanciones contra Rusia, que será enviado al presidente Donald Trump su ratificación.
"Sin duda, la imposición de nuevas sanciones por parte de EEUU complicará sin lugar a dudas los esfuerzos por alcanzar una solución pacífica en Ucrania", agregó Peskov.
14 de septiembre, 06:20 GMT
La ley, presentada por el fallecido senador Lindsey Graham*, permitirá sancionar e imponer aranceles a sectores de defensa y energía, además de apuntar a las FFAA rusas y otras autoridades del Gobierno.
Entre otras cosas, la normativa autoriza al presidente de EEUU a imponer aranceles de hasta el 100% a las importaciones de bienes procedentes de países como China o la India que compren petróleo o gas natural rusos.
*Clasificado como terrorista y extremista en Rusia
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