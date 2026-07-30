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Rusia espera que EEUU "ponga en su lugar" a Zelenski tras los ataques contra las cadenas energéticas

Rusia espera que EEUU "ponga en su lugar" a Zelenski tras los ataques contra las cadenas energéticas

Sputnik Mundo

EEUU debería evaluar adecuadamente los ataques de Kiev contra las cadenas energéticas, en medio de las declaraciones de Vоlоdímir Zelenski sobre su supuesta... 30.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-30T17:43+0000

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La vocera señaló que el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, plantea regularmente en sus contactos con socios extranjeros las amenazas que Kiev representa para la infraestructura energética internacional.Asimismo, Zajárova afirmó que los intereses económicos de Estados Unidos y Kazajistán, países que Kiev considera socios, se están viendo cada vez más perjudicados por la política de Zelenski, que "se ha pasado de la raya". Resulta especialmente preocupante que los ataques contra infraestructuras energéticas civiles en el mar Negro continúen pese a las duras declaraciones de esos países, añadió. Además, sostuvo que Zelenski "no solo ha perdido su legitimidad jurídica, sino que es absolutamente incapaz de negociar". En este contexto, algunos representantes extranjeros, incluidos países que apoyan a Kiev, expresan ya su preocupación por el riesgo de una escalada descontrolada del conflicto en Ucrania debido a los intentos de Zelenski de ampliarlo, indicó Zajárova.Zajárova también expresó que Moscú espera una reacción adecuada de la ONU y de otras organizaciones internacionales ante los ataques contra las cadenas energéticas, y advirtió que la falta de respuesta podría interpretarse como una incitación a nuevas acciones por parte de Kiev.En la noche del 30 de julio, las FFAA de Ucrania atacaron con drones dos petroleros en la zona del terminal marítimo del Consorcio del Oleoducto del Caspio (CPC) en la ciudad de Novorosíisk. Anteriormente, Kiev ya había atacado el CPC, y entonces Kazajistán declaró la inadmisibilidad de este tipo de ataques terroristas.El sistema de oleoductos del Consorcio, con una capacidad total de 83 millones de toneladas anuales, es la mayor ruta de transporte de combustible desde la región del Caspio a los mercados mundiales y la principal para Kazajistán. La arteria, de 1.500 kilómetros de longitud, conecta los yacimientos del oeste de Kazajistán con la costa del mar Negro, donde el crudo se carga en petroleros a través del terminal marítimo.

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