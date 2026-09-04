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Trump minimiza el comercio de EEUU con México: "Solo tienen tamales y tomates" | Video

Trump minimiza el comercio de EEUU con México: "Solo tienen tamales y tomates" | Video

Sputnik Mundo

El presidente estadounidense Donald Trump aseguró en diálogo con la prensa que su país pierde al año 195.000 millones de dólares por su comercio con México... 04.09.2026, Sputnik Mundo

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"Si no comerciamos con México... ellos no tienen nada que queramos; quiero decir, tamales picantes, tomates, un par de cosas, pero básicamente no tienen nada que necesitemos, tenemos petróleo, tenemos todo", dijo.El mandatario descartó, sin embargo, que vaya a cesar el comercio con México, debido a que mantiene buena relación con su homóloga, Claudia Sheinbaum: "Nos gusta la presidenta, la respetamos mucho". De acuerdo con el Departamento de Comercio estadounidense, el vecino país del sur se consolidó como su principal socio comercial en julio, al alcanzar un monto de comercio sin precedente de 60.550 millones de dólares.

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