Trump minimiza el comercio de EEUU con México: "Solo tienen tamales y tomates" | Video
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonEl presidente de EEUU, Donald Trump.
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El presidente estadounidense Donald Trump aseguró en diálogo con la prensa que su país pierde al año 195.000 millones de dólares por su comercio con México, esto al hablar sobre su amenaza de cesar el intercambio de bienes con cualquier país con el que se tenga déficit en caso de que la Reserva Federal no reduzca las tasas de interés.
"Si no comerciamos con México... ellos no tienen nada que queramos; quiero decir, tamales picantes, tomates, un par de cosas, pero básicamente no tienen nada que necesitemos, tenemos petróleo, tenemos todo", dijo.
🇺🇸🇲🇽 Trump minimiza el comercio de EEUU con México: "Solo tienen tamales y tomates"— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) September 4, 2026
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El mandatario descartó, sin embargo, que vaya a cesar el comercio con México, debido a que mantiene buena relación con su homóloga, Claudia Sheinbaum: "Nos gusta la presidenta, la respetamos mucho".
De acuerdo con el Departamento de Comercio estadounidense, el vecino país del sur se consolidó como su principal socio comercial en julio, al alcanzar un monto de comercio sin precedente de 60.550 millones de dólares.
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