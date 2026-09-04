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Trump minimiza el comercio de EEUU con México: "Solo tienen tamales y tomates" | Video
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El presidente estadounidense Donald Trump aseguró en diálogo con la prensa que su país pierde al año 195.000 millones de dólares por su comercio con México... 04.09.2026, Sputnik Mundo
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"Si no comerciamos con México... ellos no tienen nada que queramos; quiero decir, tamales picantes, tomates, un par de cosas, pero básicamente no tienen nada que necesitemos, tenemos petróleo, tenemos todo", dijo.El mandatario descartó, sin embargo, que vaya a cesar el comercio con México, debido a que mantiene buena relación con su homóloga, Claudia Sheinbaum: "Nos gusta la presidenta, la respetamos mucho". De acuerdo con el Departamento de Comercio estadounidense, el vecino país del sur se consolidó como su principal socio comercial en julio, al alcanzar un monto de comercio sin precedente de 60.550 millones de dólares.
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Trump minimiza el comercio de EEUU con México: "Solo tienen tamales y tomates" | Video

22:32 GMT 04.09.2026
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonEl presidente de EEUU, Donald Trump.
El presidente de EEUU, Donald Trump. - Sputnik Mundo, 1920, 04.09.2026
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El presidente estadounidense Donald Trump aseguró en diálogo con la prensa que su país pierde al año 195.000 millones de dólares por su comercio con México, esto al hablar sobre su amenaza de cesar el intercambio de bienes con cualquier país con el que se tenga déficit en caso de que la Reserva Federal no reduzca las tasas de interés.
"Si no comerciamos con México... ellos no tienen nada que queramos; quiero decir, tamales picantes, tomates, un par de cosas, pero básicamente no tienen nada que necesitemos, tenemos petróleo, tenemos todo", dijo.
El mandatario descartó, sin embargo, que vaya a cesar el comercio con México, debido a que mantiene buena relación con su homóloga, Claudia Sheinbaum: "Nos gusta la presidenta, la respetamos mucho".
Etiquetas de Yo voté en la oficina del Registro de Votantes del Condado de Orange en Santa Ana, California, el miércoles 29 de octubre de 2025. (Foto AP/Damian Dovarganes) - Sputnik Mundo, 1920, 04.09.2026
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De acuerdo con el Departamento de Comercio estadounidense, el vecino país del sur se consolidó como su principal socio comercial en julio, al alcanzar un monto de comercio sin precedente de 60.550 millones de dólares.
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