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Rusia bloquea a las tropas ucranianas y abate más de 1.300 militares de Kiev en el último día de combates

Rusia bloquea a las tropas ucranianas y abate más de 1.300 militares de Kiev en el último día de combates

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Las FFAA rusas completaron el establecimiento de un cerco a las fuerzas ucranianas en la república popular de Donetsk, al mismo tiempo que prosiguen eliminando... 22.09.2026, Sputnik Mundo

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Además de establecer otro cerco a los soldados de Ucrania en la república popular de Donetsk, los militares rusos continúan estrechando el bloqueo de las formaciones ucranianas en la región de Járkov, al tiempo que amplían la zona exterior del control en el área, comunican desde el Ministerio de Defensa de Rusia.Según el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 420 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 200 bajas a las FFAA de Ucrania. El grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 170 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 270 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó más de 215 militares.Mientras tanto, el Ejército ruso asestó golpes contra instalaciones de la infraestructura logística, talleres de ensamblaje y lugares de almacenamiento de aeronaves no tripuladas y sus componentes, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 148 zonas.A su vez, la defensa antiaérea rusa interceptó seis bombas con kits de guiado y planeo, un proyectil del sistema Himars, al mismo tiempo que derribó 629 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

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