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Las FFAA de Rusia cercan un estratégico bastión ucraniano en el Donbás, reporta el Ministerio de Defensa

Las FFAA de Rusia cercan un estratégico bastión ucraniano en el Donbás, reporta el Ministerio de Defensa

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Las fuerzas del grupo Centro completaron el cerco de un estratégico bastión de las FFAA de Ucrania en la zona de Dobropolie, dentro de la república popular de... 22.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-22T14:30+0000

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De acuerdo con el ente castrense, las tropas rusas también "continúan su avance en dirección a la localidad de Alexándrovka". Dobropolie es un importante centro logístico para el abastecimiento de las FFAA ucranianas, ya que desde allí parte una de las principales rutas hacia la ciudad de Kramatorsk, donde convergen las principales vías de transporte por carretera y ferrocarril.Si Ucrania pierde esta zona fortificada, se interrumpiría el sistema de abastecimiento de sus fuerzas en Donbás y el Ejército ruso podría acelerar el establecimiento de su control sobre todo el territorio de la república popular de Donetsk.

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