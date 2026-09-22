https://noticiaslatam.lat/20260922/las-ffaa-de-ucrania-reconocen-que-no-pudieron-derribar-ningun-misil-balistico-en-la-ultima-noche--1175150536.html
Las FFAA de Ucrania reconocen que no pudieron derribar ningún misil balístico en la última noche
Las FFAA de Ucrania reconocen que no pudieron derribar ningún misil balístico en la última noche
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El mando del Ejército ucraniano no reportó ninguna interceptación exitosa de misiles balísticos ni de misiles antibuque Oniks en el transcurso del último... 22.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-22T13:10+0000
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Previamente, el Ministerio de Defensa de Rusia informó de un ataque masivo con armas de alta precisión terrestres, marítimas y aéreas, así como con drones, que alcanzaron las instalaciones militares en Ucrania.El Ministerio de Defensa ucraniano informó, de manera rutinaria, sobre la interceptación de drones, pero hizo caso omiso de los misiles balísticos y de crucero.A su vez, Volodímir Zelenski también reconoció que las FFAA de Ucrania no pueden derribar misiles balísticos debido a la escasez de misiles de defensa antiaérea.A mediados de septiembre, aseveró que conseguir tan solo 100 misiles para Ucrania supone un "enorme reto". Zelenski señaló que una de las causas de los problemas con el suministro de misiles antiaéreos es el volumen insuficiente de su producción en EEUU.Los políticos ucranianos subrayan que la situación de los sistemas de defensa antiaérea en Ucrania es la peor de todo el conflicto.
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Las FFAA de Ucrania reconocen que no pudieron derribar ningún misil balístico en la última noche
El mando del Ejército ucraniano no reportó ninguna interceptación exitosa de misiles balísticos ni de misiles antibuque Oniks en el transcurso del último ataque masivo de las FFAA rusas. No es la primera vez que se producen este tipo de declaraciones, que se enmarcan en los problemas de suministro de armamento occidental.
Previamente, el Ministerio de Defensa de Rusia informó de un ataque masivo con armas de alta precisión terrestres, marítimas y aéreas
, así como con drones, que alcanzaron las instalaciones militares en Ucrania.
El Ministerio de Defensa ucraniano informó, de manera rutinaria, sobre la interceptación de drones, pero hizo caso omiso de los misiles balísticos y de crucero.
16 de septiembre, 09:13 GMT
A su vez, Volodímir Zelenski también reconoció que las FFAA de Ucrania no pueden derribar misiles balísticos debido a la escasez de misiles de defensa antiaérea.
A mediados de septiembre, aseveró que conseguir tan solo 100 misiles para Ucrania supone un "enorme reto". Zelenski señaló que una de las causas de los problemas con el suministro de misiles antiaéreos es el volumen insuficiente de su producción en EEUU.
Los políticos ucranianos subrayan que la situación de los sistemas de defensa antiaérea en Ucrania es la peor de todo el conflicto.
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