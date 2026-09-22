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La UE busca apoderarse de los activos rusos antes de las elecciones de 2027, denuncia la inteligencia rusa

La UE busca apoderarse de los activos rusos antes de las elecciones de 2027, denuncia la inteligencia rusa

Sputnik Mundo

Los líderes comunitarios buscan completar la operación para apoderarse de los activos rusos antes de las elecciones en varios países europeos en 2027. Para... 22.09.2026, Sputnik Mundo

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Expertos de la Unión Europea (UE) estudian formas de crear una estructura que permita "ocultar" los activos rusos congelados, transfiriéndolos fuera del depositario europeo más importante, Euroclear, que se encuentra bajo jurisdicción belga, denuncia el ente.El documento señala que "la ventana" para confiscar los activos rusos podría cerrarse si los próximos comicios en países europeos llevan al poder a gobiernos menos favorables a las autoridades ucranianas y contrarios a alimentar el riesgo de una gran guerra en Europa. En particular, "los saqueadores de propiedades ajenas" temen sobre todo las elecciones presidenciales en Francia y las parlamentarias en Grecia, España y Polonia, añadió el organismo.La nota explica que los políticos europeos temen que, sin confiscación de los activos rusos, "no puedan financiar indefinidamente al régimen de Kiev".En este caso, los Estados del sur global dejarán de considerar la jurisdicción europea como "un puerto seguro".Tras el inicio de la operación militar especial rusa en Ucrania en febrero de 2022, la UE y el Grupo de los Siete congelaron activos rusos por valor de 300.000 millones de euros.Los altos cargos de Rusia calificaron de "robo" la inmovilización de estos activos y han señalado en reiteradas ocasiones que el bloque comunitario apunta no solo al dinero de inversionistas particulares, sino también a los activos soberanos de Rusia.A su vez, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, advirtió de consecuencias a los países occidentales si confiscan los activos rusos y subrayó que el Gobierno ruso responderá simétricamente con los activos occidentales congelados en Rusia.

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