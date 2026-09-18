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¿Está preparada la OTAN para la guerra del futuro? El conflicto en Ucrania lo pone en duda

¿Está preparada la OTAN para la guerra del futuro? El conflicto en Ucrania lo pone en duda

Sputnik Mundo

Las armas y las tácticas obsoletas podrían fallarle a la OTAN en caso de que estallara una guerra. La alianza no logra adaptarse al ritmo actual de las... 18.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-18T16:13+0000

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Según los oficiales militares occidentales y de Ucrania, en el marco del conflicto ucraniano, la adaptación del material militar a las condiciones del campo de batalla se produce en cuestión de semanas, mientras que la OTAN tarda años e incluso décadas en desarrollar y adquirir nuevos sistemas.Uno de los expertos señaló que, por ejemplo, los tanques son ahora "inútiles", ya que un dron que cuesta unos 5.000 dólares puede acabar con ellos, pero a pesar de ello, Europa sigue destinando importantes recursos a su fabricación al verlos como uno de los pilares de las FFAA.Asimismo, funcionarios ucranianos afirmaron que la burocracia militar de la OTAN tiene dificultades para asimilar las lecciones del conflicto en Ucrania. Un oficial ucraniano que recibió formación de la OTAN en operaciones psicológicas en Rumanía declaró que algunos materiales de entrenamiento de la alianza todavía se basan en ejemplos de la Segunda Guerra Mundial.El conflicto también ha puesto de manifiesto las vulnerabilidades de la OTAN en materia de defensa antiaérea y antimisiles, un ámbito en el que Europa depende en gran medida de EEUU. Como destacan los medios, el control del espacio aéreo que el bloque practica durante sus ejercicios tampoco toma en cuenta a los drones, que hoy en día ya tienen un alcance enorme, y al mismo tiempo son baratos y difíciles de detectar.El presidente ruso, Vladímir Putin, ha declarado en reiteradas ocasiones que Moscú no tiene intención de atacar a los países de la OTAN. Son los mismos políticos occidentales que utilizan regularmente la supuesta amenaza rusa para intimidar a su población con el fin de desviar la atención de los problemas internos.Mientras tanto, Rusia registra una actividad sin precedentes de la OTAN en sus fronteras occidentales en los últimos años, a la que se suma el apoyo militar y político que Occidente presta a Ucrania. Moscú sostiene que el suministro de material bélico a Kiev convierte a los países occidentales en participantes directos del conflicto ucraniano y solo obstaculiza los esfuerzos de resolución de la crisis.

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