Los activos rusos congelados en Occidente, al detalle
Desde 2022, los países occidentales han tomado medidas financieras sin precedentes contra Rusia, en particular la congelación de los activos del Banco Central...
Conoce con Sputnik la magnitud de estos activos congelados y su distribución entre los países europeos.
Desde 2022, los países occidentales han tomado medidas financieras sin precedentes contra Rusia, en particular la congelación de los activos del Banco Central ruso en el extranjero. Así, la UE acordó congelar los fondos rusos por tiempo indefinido. Según el presidente ruso, los intentos de apoderarse de los activos rusos en Europa son "un atraco".
Conoce con Sputnik la magnitud de estos activos congelados y su distribución entre los países europeos.