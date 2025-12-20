https://noticiaslatam.lat/20251220/los-activos-rusos-congelados-en-occidente-al-detalle-1169592534.html

Los activos rusos congelados en Occidente, al detalle

Sputnik Mundo

Desde 2022, los países occidentales han tomado medidas financieras sin precedentes contra Rusia, en particular la congelación de los activos del Banco Central... 20.12.2025

Conoce con Sputnik la magnitud de estos activos congelados y su distribución entre los países europeos.

