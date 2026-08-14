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El acercamiento de Milei a Macri pretende "consolidar un frente que asegure la victoria", dice experto

El acercamiento de Milei a Macri pretende "consolidar un frente que asegure la victoria", dice experto

Sputnik Mundo

Referentes del PRO y del oficialismo mantuvieron la primera reunión formal del año, tras un llamado del expresidente que reabrió las negociaciones por una... 14.08.2026, Sputnik Mundo

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Una llamada telefónica reabrió las negociaciones para una alianza que lleve a Javier Milei a la reelección en Argentina. El expresidente Mauricio Macri (2015-2019) se comunicó con Karina Milei, hermana del mandatario y secretaria general de la Presidencia, para sentar las bases de un acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza con miras a vencer al peronismo en los comicios de 2027.El llamado derivó en la primera reunión formal del año entre ambos espacios, realizada en la Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo argentino. Participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el oficialismo, y el diputado Cristian Ritondo, jefe del bloque de diputados del PRO, en representación de Macri.En las próximas semanas, la Cámara de Diputados debe tratar además una reforma del Banco Central de la República Argentina (BCRA), reclamada desde hace tiempo por Milei, y una nueva ley de regularización fiscal que ya cuenta con dictamen de comisión. Ambas iniciativas son centrales para la agenda económica del Gobierno y necesitan el respaldo de aliados legislativos como el PRO.La necesidad de un frente común quedó en evidencia en 2023, cuando el peronista Axel Kicillof fue reelecto gobernador de la provincia de Buenos Aires (2019-2027), el distrito más poblado de Argentina, con el 44,8% de los votos. Sus dos rivales -uno del PRO y otra de LLA-, en cambio, compitieron por separado y sumaron entre ambos más del 51% del electorado provincial, sin capitalizar esa ventaja numérica.Dos años más tarde se repitió el mismo patrón en la capital del país: en las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires de 2025, el PRO y La Libertad Avanza volvieron a presentarse divididos y el peronismo terminó relegando al partido de Macri al tercer lugar, con apenas el 15,9% de los votos, su peor resultado electoral en dos décadas de gobernar el distrito porteño.El vínculo entre ambos espacios alternó cooperación y tensión desde la asunción de Milei. El PRO respaldó buena parte de las reformas económicas del Gobierno en el Congreso, pero diferencias personales entre Macri y el Ejecutivo impidieron hasta ahora avanzar hacia una alianza electoral formal.Los representantes de ambos espacios acordaron mantener un segundo encuentro, todavía sin fecha confirmada, para definir los términos de una alianza electoral formal, con la provincia de Buenos Aires, considerada como "la madre de todas las batallas", como principal punto de disputa frente al peronismo.Una necesidad electoral"Esta reunión es una novedad porque es la primera vez que vemos un acercamiento concreto entre los líderes de ambos espacios en lo que va del año. Sin embargo, no sorprende mucho porque era previsible que se llegara a una instancia de diálogo, ante la necesidad de llegar a una unidad contra el peronismo", dijo a Sputnik Carlos Fara, consultor político y analista de opinión pública.El consultor sostuvo que la magnitud del desafío electoral explica el apuro por sellar la alianza: "Hoy La Libertad Avanza está cerca de llegar a los 40 puntos, lo que la acercaría a un triunfo en primera vuelta, si logra sacarle 10 puntos de ventaja al segundo. Pero para esto es fundamental que el voto de derecha no se divida. El PRO es importante para evitar eso", remarcó.El experto señaló además una particularidad clave del distrito bonaerense, el más poblado del país, que refuerza esa misma lógica de unidad: "La provincia de Buenos Aires no tiene balotaje, por lo que gana el candidato que más votos saque en la primera vuelta. Con eso en mente, el PRO y La Libertad Avanza no tienen incentivos para ir separados, por lo que la unidad es casi una obligación", expuso.Consultado por Sputnik, el politólogo Santiago Giorgetta consideró que lo que busca el Gobierno trasciende el resultado numérico de la elección presidencial: "El principal objetivo de Milei es consolidar un frente que asegure la victoria ante el peronismo, sobre todo para evitar ir a balotaje, donde la oposición podría hacerse más fuerte".Disminuido, pero necesarioGiorgetta explicó que, pese al desgaste sufrido en los últimos años, el partido de Macri todavía conserva peso institucional dentro del esquema oficialista: "El PRO ha quedado bastante disminuido desde la llegada de Milei al poder, pero sigue siendo un actor importante a la hora de dar su apoyo en el Congreso. El oficialismo no puede darse el lujo de romper con ese partido al que en parte necesita".El politólogo advirtió sobre el riesgo que representa Macri en la interna opositora. "Macri hoy es una amenaza para Milei, no porque pueda ganarle, sino porque puede robarle votos que terminen siendo definitivos para evitar una victoria en primera vuelta, lo cual sería un golpe fuerte para el Gobierno que necesita evitar un balotaje en el que el peronismo pueda capitalizar el desencanto".El consultor remarcó el peligro concreto que corre el PRO en el distrito porteño: "La Libertad Avanza puede robarle al PRO la Ciudad de Buenos Aires, y ese sería un golpe letal para Macri. Con eso en juego, creo que es bastante probable que veamos una alianza con determinadas condiciones para garantizar una convivencia armoniosa entre ambos espacios", planteó.El especialista indicó que, pese al desgaste reciente en su imagen, el oficialismo todavía retiene la iniciativa del tablero electoral: "La imagen del Gobierno está en niveles más bajos que hace unos meses, pero sigue siendo el ordenador del voto. Si logra robustecer su oferta, con el PRO y otros espacios cercanos apoyándolo, tiene serias chances de ser reelecto", concluyó.

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