Canadá vira sus esfuerzos hacia la UE: ¿es el fin del libre comercio con México y EEUU?

Tras los dichos de Von der Leyen, el primer ministro canadiense, Mark Carney, aseveró que esto sería un paso para que el país norteamericano expanda sus horizontes económicos, además de que lo haría menos vulnerable ante la coerción de otras naciones. El cambio de ruta económico de Carney se da en medio de fuertes roces con la Administración de Donald Trump en Estados Unidos, quien en repetidas ocasiones ha manifestado que la vecina nación del norte debería unirse a su país como el estado 51, además de que ha minimizado el impacto de las alianzas comerciales binacionales. Desde hace más de tres décadas, México, EEUU y Canadá conforman uno de los bloques económicos de libre comercio más importantes a nivel mundial, el cual parece llegar a su fin. "Es una estrategia geopolítica" Mark Carney es un personaje que, si bien parece estar en contra de Trump, es también un alfil del globalismo económico europeo, señaló en charla con Sputnik Oliver Santín Peña, doctor en Ciencias Políticas e integrante del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM.El acercamiento de Canadá con la UE no cayó bien en la Casa Blanca, pues horas después del discurso de la presidenta de la Comisión Europea, Trump consideró como un "acto hostil" el acercamiento y amenazó con imponer "serias cifras" arancelarias e incluso suspender su comercio con Europa.Además, Carney recibirá a los líderes del Viejo Continente a finales del mes de octubre en Montreal para discutir a fondo la propuesta, la cual aún no se ha formalizado. ¿Qué pasará con el T-MEC? México, a diferencia de Canadá, mantiene el diálogo con Estados Unidos para llevar a buen puerto un tratado de libre comercio; sin embargo, hasta ahora las conversaciones han sido bilaterales en ambos casos, por lo que parecería que el acuerdo entre las tres naciones no quedará en su forma original. Respecto al acercamiento de Carney a la UE, la presidenta mexicana dijo respetar la decisión, pero dejó en claro que la prioridad comercial de México está con sus vecinos del norte. "Respetamos mucho al primer ministro Carney. Y él está tomando las mejores decisiones que considera para su país", dijo la mandataria, quien abundó que "formalmente no ha desaparecido el T-MEC, porque el T-MEC fue aprobado como una ley entre los tres países, porque los aprueba el Senado". Sobre el destino de la relación comercial entre Ciudad de México y Ottawa, Santín Peña aseveró que "si las cosas siguen este rumbo, todo parecería indicar que los acuerdos serían bilaterales".La Administración mexicana, consideró el analista, "no puede hacer gran cosa en cuanto a la mala relación que tienen Carney y Trump", la cual incluso parece ser más de carácter personal que político.Un ejemplo es el sector automotriz, en el cual las industrias están entrelazadas; sin embargo, una falta de acuerdos entre Washington y Ottawa podría generar que México expanda sus cadenas productivas y su desarrollo de tecnología para poder suplir algunos sectores ante una inminente elevación de costos. La gran definición Estados Unidos tendrá elecciones intermedias en noviembre próximo, un termómetro político para el oficialismo y para las que la Administración Trump ha usado como carnada a México y Canadá. Con esto como premisa, Santín Peña apuntó que será el proceso electoral próximo lo que posiblemente determine el futuro del tratado de libre comercio entre las naciones de América del Norte.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso que Canadá sea un miembro asociado del bloque, una postura que fue respaldada en primera instancia por el presidente de Francia. Esto sucede en medio de la renegociación del tratado de libre comercio entre Ciudad de México, Ottawa y Washington.
Tras los dichos de Von der Leyen, el primer ministro canadiense, Mark Carney, aseveró que esto sería un paso para que el país norteamericano expanda sus horizontes económicos, además de que lo haría menos vulnerable ante la coerción de otras naciones.
El cambio de ruta económico de Carney se da en medio de fuertes roces con la Administración de Donald Trump en Estados Unidos, quien en repetidas ocasiones ha manifestado que la vecina nación del norte debería unirse a su país como el estado 51, además de que ha minimizado el impacto de las alianzas comerciales binacionales.
Desde hace más de tres décadas, México, EEUU y Canadá conforman uno de los bloques económicos de libre comercio más importantes a nivel mundial, el cual parece llegar a su fin.
Mark Carney es un personaje que, si bien parece estar en contra de Trump, es también un alfil del globalismo económico europeo, señaló en charla con Sputnik Oliver Santín Peña, doctor en Ciencias Políticas e integrante del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM.
"Forma parte de una estrategia geopolítica que está llevando Carney y lo más interesante es que finalmente se devela lo que venimos hablando desde inicios de año: que Mark Carney no actúa solo, sino que está actuando en total coordinación con los Gobiernos europeos para ejercer presión a la Administración Trump", explicó el investigador en temas de política interna de Canadá.
El acercamiento de Canadá con la UE no cayó bien en la Casa Blanca, pues horas después del discurso de la presidenta de la Comisión Europea, Trump consideró como un "acto hostil" el acercamiento y amenazó con imponer "serias cifras" arancelarias e incluso suspender su comercio con Europa.
Además, Carney recibirá a los líderes del Viejo Continente a finales del mes de octubre en Montreal para discutir a fondo la propuesta, la cual aún no se ha formalizado.
Al respecto, el doctor Santín Peña indicó que la reacción de Trump es un triunfo para Bruselas y para Ottawa. "Fue el efecto que esperaban (...). Mark Carney es el alfil del globalismo financiero para enfrentar a Donald Trump", sentenció el analista.
¿Qué pasará con el T-MEC?
México, a diferencia de Canadá, mantiene el diálogo con Estados Unidos para llevar a buen puerto un tratado de libre comercio; sin embargo, hasta ahora las conversaciones han sido bilaterales en ambos casos, por lo que parecería que el acuerdo entre las tres naciones no quedará en su forma original.
Respecto al acercamiento de Carney a la UE, la presidenta mexicana dijo respetar la decisión, pero dejó en claro que la prioridad comercial de México está con sus vecinos del norte.
"Respetamos mucho al primer ministro Carney. Y él está tomando las mejores decisiones que considera para su país", dijo la mandataria, quien abundó que "formalmente no ha desaparecido el T-MEC, porque el T-MEC fue aprobado como una ley entre los tres países, porque los aprueba el Senado".
Sobre el destino de la relación comercial entre Ciudad de México y Ottawa, Santín Peña aseveró que "si las cosas siguen este rumbo, todo parecería indicar que los acuerdos serían bilaterales".
La Administración mexicana, consideró el analista, "no puede hacer gran cosa en cuanto a la mala relación que tienen Carney y Trump", la cual incluso parece ser más de carácter personal que político.
"Lo que tiene que hacer México es mantenerse al margen porque, finalmente, el conflicto de Canadá con Estados Unidos en materia comercial a nuestro país termina beneficiando", señaló, en referencia a las oportunidades que este escenario plantea para el país latinoamericano.
Un ejemplo es el sector automotriz, en el cual las industrias están entrelazadas; sin embargo, una falta de acuerdos entre Washington y Ottawa podría generar que México expanda sus cadenas productivas y su desarrollo de tecnología para poder suplir algunos sectores ante una inminente elevación de costos.
La gran definición
Estados Unidos tendrá elecciones intermedias en noviembre próximo, un termómetro político para el oficialismo y para las que la Administración Trump ha usado como carnada a México y Canadá.