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Canadá vira sus esfuerzos hacia la UE: ¿es el fin del libre comercio con México y EEUU?

Canadá vira sus esfuerzos hacia la UE: ¿es el fin del libre comercio con México y EEUU?

Sputnik Mundo

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso que Canadá sea un miembro asociado del bloque, una postura que fue respaldada en primera... 22.09.2026, Sputnik Mundo

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Tras los dichos de Von der Leyen, el primer ministro canadiense, Mark Carney, aseveró que esto sería un paso para que el país norteamericano expanda sus horizontes económicos, además de que lo haría menos vulnerable ante la coerción de otras naciones. El cambio de ruta económico de Carney se da en medio de fuertes roces con la Administración de Donald Trump en Estados Unidos, quien en repetidas ocasiones ha manifestado que la vecina nación del norte debería unirse a su país como el estado 51, además de que ha minimizado el impacto de las alianzas comerciales binacionales. Desde hace más de tres décadas, México, EEUU y Canadá conforman uno de los bloques económicos de libre comercio más importantes a nivel mundial, el cual parece llegar a su fin. "Es una estrategia geopolítica" Mark Carney es un personaje que, si bien parece estar en contra de Trump, es también un alfil del globalismo económico europeo, señaló en charla con Sputnik Oliver Santín Peña, doctor en Ciencias Políticas e integrante del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM.El acercamiento de Canadá con la UE no cayó bien en la Casa Blanca, pues horas después del discurso de la presidenta de la Comisión Europea, Trump consideró como un "acto hostil" el acercamiento y amenazó con imponer "serias cifras" arancelarias e incluso suspender su comercio con Europa.Además, Carney recibirá a los líderes del Viejo Continente a finales del mes de octubre en Montreal para discutir a fondo la propuesta, la cual aún no se ha formalizado. ¿Qué pasará con el T-MEC? México, a diferencia de Canadá, mantiene el diálogo con Estados Unidos para llevar a buen puerto un tratado de libre comercio; sin embargo, hasta ahora las conversaciones han sido bilaterales en ambos casos, por lo que parecería que el acuerdo entre las tres naciones no quedará en su forma original. Respecto al acercamiento de Carney a la UE, la presidenta mexicana dijo respetar la decisión, pero dejó en claro que la prioridad comercial de México está con sus vecinos del norte. "Respetamos mucho al primer ministro Carney. Y él está tomando las mejores decisiones que considera para su país", dijo la mandataria, quien abundó que "formalmente no ha desaparecido el T-MEC, porque el T-MEC fue aprobado como una ley entre los tres países, porque los aprueba el Senado". Sobre el destino de la relación comercial entre Ciudad de México y Ottawa, Santín Peña aseveró que "si las cosas siguen este rumbo, todo parecería indicar que los acuerdos serían bilaterales".La Administración mexicana, consideró el analista, "no puede hacer gran cosa en cuanto a la mala relación que tienen Carney y Trump", la cual incluso parece ser más de carácter personal que político.Un ejemplo es el sector automotriz, en el cual las industrias están entrelazadas; sin embargo, una falta de acuerdos entre Washington y Ottawa podría generar que México expanda sus cadenas productivas y su desarrollo de tecnología para poder suplir algunos sectores ante una inminente elevación de costos. La gran definición Estados Unidos tendrá elecciones intermedias en noviembre próximo, un termómetro político para el oficialismo y para las que la Administración Trump ha usado como carnada a México y Canadá. Con esto como premisa, Santín Peña apuntó que será el proceso electoral próximo lo que posiblemente determine el futuro del tratado de libre comercio entre las naciones de América del Norte.

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