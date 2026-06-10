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"No sé si voy a renovarlo", dice Trump sobre la revisión del T-MEC con México y Canadá
"No sé si voy a renovarlo", dice Trump sobre la revisión del T-MEC con México y Canadá
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El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que su Gobierno "no está buscando" renovar el Tratado de Libre Comercio entre México, EEUU y Canadá (T-MEC) y... 10.06.2026, Sputnik Mundo
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Durante una declaración en la Casa Blanca, el mandatario sostuvo que Washington no necesita a sus socios norteamericanos.Para el 16 y 17 de junio se tiene prevista la segunda ronda de pláticas con EEUU y México en el marco de la renegociación del T-MEC.
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"No sé si voy a renovarlo", dice Trump sobre la revisión del T-MEC con México y Canadá

21:59 GMT 10.06.2026 (actualizado: 22:20 GMT 10.06.2026)
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🪖 El conflicto con Irán está prácticamente terminado, dice Trump - Sputnik Mundo, 1920, 10.06.2026
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El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que su Gobierno "no está buscando" renovar el Tratado de Libre Comercio entre México, EEUU y Canadá (T-MEC) y señaló que aún no ha decidido si mantendrá vigente dicho acuerdo.
Durante una declaración en la Casa Blanca, el mandatario sostuvo que Washington no necesita a sus socios norteamericanos.
"No sé si lo voy a renovar porque, para ser sincero con ustedes, a EEUU le va mucho mejor", señaló.
Para el 16 y 17 de junio se tiene prevista la segunda ronda de pláticas con EEUU y México en el marco de la renegociación del T-MEC.
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