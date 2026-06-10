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"No sé si voy a renovarlo", dice Trump sobre la revisión del T-MEC con México y Canadá

"No sé si voy a renovarlo", dice Trump sobre la revisión del T-MEC con México y Canadá

Sputnik Mundo

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que su Gobierno "no está buscando" renovar el Tratado de Libre Comercio entre México, EEUU y Canadá (T-MEC) y... 10.06.2026, Sputnik Mundo

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Durante una declaración en la Casa Blanca, el mandatario sostuvo que Washington no necesita a sus socios norteamericanos.Para el 16 y 17 de junio se tiene prevista la segunda ronda de pláticas con EEUU y México en el marco de la renegociación del T-MEC.

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