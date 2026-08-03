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¿Por qué el T-MEC ayuda a México frente a los aranceles de EEUU?

¿Por qué el T-MEC ayuda a México frente a los aranceles de EEUU?

Sputnik Mundo

A pesar de los aranceles que Estados Unidos ha impuesto a las importaciones de diferentes países, México ha logrado hacer frente a estas tarifas gracias al... 03.08.2026, Sputnik Mundo

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Recientemente, la nación norteamericana estableció un nuevo arancel de 10 y 12,5% a las importaciones de más de 60 países, bajo el alegato de que los productos que venden fueron hechos a partir de supuesto trabajo forzado.Lo anterior, luego de que un fallo judicial echó para atrás los aranceles promovidos desde la Casa Blanca y limitó los poderes del Poder Ejecutivo para establecer este tipo de gravámenes.A pesar de ello, y del arancel del 10% que EEUU mantiene sobre México, el país latinoamericano ha podido evadir las tarifas arancelarias, al grado que su comercio con su vecino del norte creció 7,7% anual durante el mes de mayo.De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante junio las exportaciones mexicanas crecieron 34,4% interanual, con un valor superior a los 72.551 millones de dólares.El subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía de México, Luis Rosendo Gutiérrez, aseguró que la mayor ventaja del país frente a otras naciones es el T-MEC que lo blinda de cualquier tipo gravamen.Lo anterior fue confirmado por el director de inversiones para mercados emergentes de UBS, Alejo Czerwonko, quien aseguró que el acuerdo tripartito "sigue siendo la ventaja competitiva clave" de México, dado que es el único país con un acuerdo comercial que protege sus bienes, si cumplen con las reglas de origen.En una entrevista para el diario local La Jornada, el consultor refirió, incluso, que la decisión de EEUU de no extender por 16 años el T-MEC no repercutirá tanto en la integración de América del Norte, sino que iniciará un proceso de renegociación prolongada.

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