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Comienzan las elecciones legislativas de EEUU por voto electrónico

Comienzan las elecciones legislativas de EEUU por voto electrónico

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Este 4 de septiembre empezaron los comicios de mitad de mandato en EEUU con el envío de boletas en Carolina del Norte (sureste), en medio de un conflicto sobre... 04.09.2026, Sputnik Mundo

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Asimismo, la oposición demócrata acusó a Washington de provocar caos con estas exigencias, mientras una jueza federal bloqueó una vez más las reformas al considerar que ya no hay tiempo para implementarlas. De esta manera, las votaciones presenciales se realizarán el 3 de noviembre.En dicha consulta se van a renovar los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Los sondeos se direccionan a una posible victoria demócrata en la Cámara, mientras el Senado se perfila más competido, con los republicanos actualmente en ventaja de 53-47.Estas elecciones serán clave para el Gobierno de Trump, ya que se podrá determinar el margen que tendrá para impulsar su agenda durante los dos últimos años de su mandato.

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