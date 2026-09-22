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El sistema de gobernanza global no refleja el equilibrio actual de poderes, admite el secretario general de la ONU

El sistema de gobernanza global no refleja el equilibrio actual de poderes, admite el secretario general de la ONU

Sputnik Mundo

El actual sistema de gobernanza mundial, establecido tras la Segunda Guerra Mundial, ya no se ajusta al vigente equilibrio de poderes y necesita una reforma... 22.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-22T14:49+0000

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Señaló que la incompatibilidad de las instituciones internacionales existentes con la realidad actual es uno de los principales desafíos para el mundo. Igualmente, agregó que, en el mundo moderno, el balance del poder también está experimentando cambios radicales."En primer lugar, entre los Estados, con la aparición de nuevos centros de influencia económica, política y tecnológica. En segundo lugar, estamos presenciando una transición extraordinaria del poder de los Gobiernos a un puñado de corporaciones y personas", sostuvo.El secretario general también subrayó que las personas dependen paulatinamente más de la tecnología."Las personas delegan cada vez más poder en las máquinas. Los modelos de inteligencia artificial se salen de control, mientras que las armas autónomas letales, antes propias de la ciencia ficción, se están convirtiendo en una realidad de una guerra", alertó.

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