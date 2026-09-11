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"Más de 60 años": Díaz-Canel condena el terrorismo contra Cuba en el aniversario del 11-S

"Más de 60 años": Díaz-Canel condena el terrorismo contra Cuba en el aniversario del 11-S

Sputnik Mundo

En el contexto de la conmemoración de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, el mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel, recordó que la... 11.09.2026, Sputnik Mundo

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Al referirse al atentado S-11, recordó las palabras del exlíder cubano Fidel Castro (1926–2016) quien, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas, consideró que ese hecho debía servir para crear la "lucha internacional" contra el terrorismo.El 11 de septiembre de 2001, dos aviones de pasajeros secuestrados por terroristas se estrellaron contra los edificios del World Trade Center en Nueva York, provocando su colapso total.Además, otro avión controlado por terroristas se estrelló contra el ala oeste del edificio del Ministerio de Defensa en Washington; y un cuarto, cayó cerca de Pittsburgh, en el estado de Pensilvania. Según datos oficiales, los atentados del 11 de septiembre cobraron las vidas de casi 3.000 personas: 2.749 en Nueva York, 189 en Washington y 44 en Pensilvania.En reiteradas ocasiones, Cuba denunció que ha sido víctima de atentados terroristas organizados y financiados desde Estados Unidos, como la explosión en pleno vuelo, frente a las costas de Barbados, de un avión de la aerolínea Cubana de Aviación, el 6 de octubre de 1976, que causó la muerte a 73 personas.A inicios de 2026, las tensiones entre Washington y La Habana escalaron, luego de la acción militar de EEUU en Venezuela.El 29 de enero, Trump firmó un decreto que autoriza aranceles a las importaciones de los países que suministran petróleo a Cuba, tras declarar el estado de emergencia debido a una supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de EEUU. La medida exacerbó la escasez de combustible en la nación caribeña, afectando la generación de electricidad, el transporte, la producción de alimentos, la atención médica y la educación.El Gobierno cubano afirma que Washington utiliza el cerco energético para asfixiar su economía y hacer insoportables las condiciones de vida de su población. De acuerdo con datos oficiales, en lo que va de año solo ha llegado a la isla un barco ruso, con un donativo de 100.000 toneladas de crudo.

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