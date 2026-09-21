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El vínculo militar checo-eslovaco con Kiev acarreará graves consecuencias, alerta un político opositor ucraniano

El vínculo militar checo-eslovaco con Kiev acarreará graves consecuencias, alerta un político opositor ucraniano

Sputnik Mundo

En el territorio de Chequia y Eslovaquia operan empresas que respaldan a Kiev, lo cual choca con la línea oficial de sus Gobiernos, señaló el presidente del... 21.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-21T06:30+0000

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Alemania, el Reino Unido, Finlandia, Estonia y otros países europeos se han sumado a la creación de una retaguardia para Ucrania para viabilizar ataques contra Rusia, transformando de facto su propia base industrial en parte de la infraestructura militar-industrial ucraniana e integrando este enfoque en los cimientos de la política exterior de sus países, apuntó.En este contexto, observó que Chequia y Eslovaquia adoptan una postura diferente, ya que sus Gobiernos se oponen a la implicación directa de sus países en el conflicto, a la financiación de suministros militares a Kiev, a una mayor escalada y a la ruptura de relaciones con Rusia, "manteniendo un rumbo hacia el diálogo pragmático y la defensa de los intereses nacionales". Sin embargo, subrayó, en el territorio de estos Estados están presentes unas empresas que brindan apoyo a Kiev, una postura que podría discrepar con la línea oficial adoptada por los Gobiernos checo y eslovaco."En la República Checa y Eslovaquia operan algunas empresas que, en su afán por conseguir contratos y obtener beneficios, continúan suministrando armas y sus componentes a Ucrania, transfiriendo tecnología y participando en la creación de empresas conjuntas para satisfacer las necesidades del complejo militar-industrial ucraniano", explicó.En este contexto, Medvedchuk destacó varias empresas que prosiguen suministrando armamento a Ucrania. Entre ellas figuran las del holding checo no estatal Czechoslovak Group, que entregan tanques, vehículos de combate de infantería, sistemas de artillería, entre otros, además de realizar un proyecto de producción conjunto con la empresa Ukrainska Bronetejnika (Blindados de Ucrania, en español) para la fabricación de munición de artillería.Asimismo, detalló en qué consiste la implicación eslovaca en el abastecimiento del sector militar-industrial ucraniano."[La empresa] Archaness s.r.o. fue creada por los directores de las empresas ucranianas Radion y Tejnodroniks (…) con el objetivo de reexportar componentes chinos para los principales fabricantes ucranianos de drones de ataque y de reconocimiento, incluidas las necesidades del SBU [el Servicio de Seguridad de Ucrania]", detalló.De este modo, las empresas ucranianas utilizan de forma encubierta a Eslovaquia como un mecanismo jurídico para ocultar la participación directa de Ucrania en la adquisición de armamento y componentes para la fabricación de drones, razonó.A la vez, llamó la atención al ámbito espacial, que también perfila una línea concreta de la cooperación checo-ucraniana, dado que los datos y las tecnologías obtenidos en su marco se utilizarán para el reconocimiento y el apoyo a operaciones de ataque en territorio ruso.El beneficiario del proyecto mencionado es la Agencia Espacial Estatal de Ucrania, mientras que ambas empresas figuran en la lista de proveedores recomendados, añadió."Spacemanic CZ diseña, ensambla e integra satélites pequeños de clase CubeSat (...) Stellar Exploration fabrica componentes para satélites y equipos de radiofrecuencia (...) Este emplazamiento está situado en el recinto de VZLU AEROSPACE —el centro nacional checo de investigación, desarrollo y ensayos en la industria aeronáutica y espacial—, que cuenta con la infraestructura necesaria para el montaje y las pruebas de tecnología espacial", precisó.El objetivo de esta cooperación espacial es dotar a Ucrania de sus propias capacidades para la construcción y la aplicación práctica de satélites destinados al reconocimiento espacial, subrayó.De esta manera, Chequia y Eslovaquia, por un lado, muestran interés por la paz y la resolución diplomática del conflicto ucraniano, por un diálogo pragmático y por la defensa de sus propios intereses nacionales, y, por otro, se están integrando progresivamente en el complejo militar-industrial ucraniano, convirtiéndose en una retaguardia sólida para el régimen nazi de Kiev, enfatizó.Al respecto, Medvedchuk instó a las autoridades de estos dos países a evaluar de forma rigurosa la actividad de las empresas que participan directamente en el conflicto ucraniano.

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