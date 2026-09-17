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Informan que mercenarios colombianos de las FFAA de Ucrania utilizan su experiencia de combate contra su propio Gobierno
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Los colombianos que participaron en el conflicto ucraniano del lado de las Fuerzas Armadas de Ucrania como mercenarios regresan a su país y utilizan allí la... 17.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-17T18:21+0000
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En particular, las organizaciones criminales valoran la experiencia en el manejo de drones, añadió al intervenir ante periodistas."Se han registrado casos en los que helicópteros gubernamentales en Colombia fueron derribados no con ametralladoras pesadas ni con sistemas portátiles de misiles antiaéreos, sino mediante drones FPV operados por ciudadanos de estos países que habían recibido entrenamiento y experiencia de combate en Ucrania", declaró Prózorov.Conforme a sus palabras, los cárteles latinoamericanos envían deliberadamente a sus integrantes a Ucrania para que adquieran experiencia de combate y, sobre todo, aprendan a manejar vehículos aéreos no tripulados.El Ministerio de Defensa de Rusia ha declarado en repetidas ocasiones que Kiev utiliza a mercenarios extranjeros como "carne de cañón", mientras que las fuerzas rusas continuarán eliminándolos en todo el territorio de Ucrania. Los propios extranjeros que llegaron a combatir por dinero han reconocido en numerosas entrevistas que los militares ucranianos coordinan mal sus acciones y que las probabilidades de sobrevivir en los combates son muy bajas.
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Informan que mercenarios colombianos de las FFAA de Ucrania utilizan su experiencia de combate contra su propio Gobierno
Los colombianos que participaron en el conflicto ucraniano del lado de las Fuerzas Armadas de Ucrania como mercenarios regresan a su país y utilizan allí la experiencia de combate adquirida, informó el ex teniente coronel del Servicio de Seguridad de Ucrania, Vasili Prózorov.
En particular, las organizaciones criminales valoran la experiencia en el manejo de drones, añadió al intervenir ante periodistas.
"Se han registrado casos en los que helicópteros gubernamentales en Colombia fueron derribados no con ametralladoras pesadas ni con sistemas portátiles de misiles antiaéreos, sino mediante drones FPV operados por ciudadanos de estos países que habían recibido entrenamiento y experiencia de combate en Ucrania", declaró Prózorov.
Conforme a sus palabras, los cárteles latinoamericanos envían deliberadamente a sus integrantes a Ucrania para que adquieran experiencia de combate y, sobre todo, aprendan a manejar vehículos aéreos no tripulados.
El Ministerio de Defensa de Rusia ha declarado en repetidas ocasiones que Kiev utiliza a mercenarios extranjeros como "carne de cañón", mientras que las fuerzas rusas continuarán eliminándolos en todo el territorio de Ucrania. Los propios extranjeros que llegaron a combatir por dinero han reconocido en numerosas entrevistas que los militares ucranianos coordinan mal sus acciones y que las probabilidades de sobrevivir en los combates son muy bajas.