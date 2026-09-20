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Rusia derriba casi 2.000 drones ucranianos en un día de combates

Rusia derriba casi 2.000 drones ucranianos en un día de combates

Sputnik Mundo

Las Fuerzas Armadas de Rusia interceptaron 1.951 aeronaves no tripuladas ucranianas durante la última jornada de combates, informan desde el Ministerio de... 20.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-20T11:09+0000

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A la vez, las tropas rusas continúan estrechando el cerco alrededor de las formaciones enemigas rodeadas en la región de Járkov, al mismo tiempo que prosiguen ampliando la zona exterior de control.De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a hasta 455 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 230 bajas a las FFAA de Ucrania. El grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a hasta 195 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 280 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 195 militares.Mientras tanto, el Ejército ruso asestó golpes contra instalaciones de la infraestructura de transporte de Ucrania utilizadas por las tropas de Kiev, depósitos de municiones y equipo militar-técnico, talleres de ensamblaje y almacenamiento de aeronaves no tripuladas, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 146 zonas.Con ello, la defensa antiaérea rusa interceptó ocho bombas con kits de guiado y planeo, cuatro proyectiles del sistema Himars, ocho misiles de largo alcance Flamingo, al mismo tiempo que derribó 1.951 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

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