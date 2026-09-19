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EEUU "no tiene más remedio que aceptar" las condiciones de Irán para entablar un diálogo, según Teherán

EEUU "no tiene más remedio que aceptar" las condiciones de Irán para entablar un diálogo, según Teherán

Sputnik Mundo

El secretario del Consejo de Seguridad iraní, Mohsen Rezaei, expresó que la nación persa comunicó a Washington siete requisitos para iniciar cualquier... 19.09.2026, Sputnik Mundo

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Entre las medidas figuran poner fin a la guerra en todos los frentes, descongelar los fondos iraníes y levantar el bloqueo naval.El 18 de junio, Teherán y Washington firmaron un memorando de entendimiento para tratar de poner fin a la guerra iniciada por EEUU e Israel el 28 de febrero. Sin embargo, las fuerzas estadounidenses han atacado suelo iraní desde el 8 de julio, en respuesta a supuestas acciones de ese Estado contra buques mercantes que cruzaban el estrecho de Ormuz. Teherán ha expresado en todo momento que no fue el país persa quien rompió la tregua.

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