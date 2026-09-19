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EEUU "no tiene más remedio que aceptar" las condiciones de Irán para entablar un diálogo, según Teherán
EEUU "no tiene más remedio que aceptar" las condiciones de Irán para entablar un diálogo, según Teherán
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Entre las medidas figuran poner fin a la guerra en todos los frentes, descongelar los fondos iraníes y levantar el bloqueo naval.El 18 de junio, Teherán y Washington firmaron un memorando de entendimiento para tratar de poner fin a la guerra iniciada por EEUU e Israel el 28 de febrero. Sin embargo, las fuerzas estadounidenses han atacado suelo iraní desde el 8 de julio, en respuesta a supuestas acciones de ese Estado contra buques mercantes que cruzaban el estrecho de Ormuz. Teherán ha expresado en todo momento que no fue el país persa quien rompió la tregua.
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EEUU "no tiene más remedio que aceptar" las condiciones de Irán para entablar un diálogo, según Teherán

21:35 GMT 19.09.2026
© AP Photo / Ayoub GhaderiMohsen Rezaei, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán.
Mohsen Rezaei, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán. - Sputnik Mundo, 1920, 19.09.2026
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El secretario del Consejo de Seguridad iraní, Mohsen Rezaei, expresó que la nación persa comunicó a Washington siete requisitos para iniciar cualquier negociación, señalando que el mensaje es claro e inequívoco.
"Si EEUU quiere salir del atolladero en el que se ha metido y evitar enredarse aún más en él, no tiene más remedio que aceptar los derechos y las condiciones de Irán", escribió en X.
Entre las medidas figuran poner fin a la guerra en todos los frentes, descongelar los fondos iraníes y levantar el bloqueo naval.
El 18 de junio, Teherán y Washington firmaron un memorando de entendimiento para tratar de poner fin a la guerra iniciada por EEUU e Israel el 28 de febrero.
Sin embargo, las fuerzas estadounidenses han atacado suelo iraní desde el 8 de julio, en respuesta a supuestas acciones de ese Estado contra buques mercantes que cruzaban el estrecho de Ormuz. Teherán ha expresado en todo momento que no fue el país persa quien rompió la tregua.
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