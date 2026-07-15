"Herpes zóster moral": Zajárova arremete contra Países Bajos tras la profanación de tumbas soviéticas
© SputnikEl complejo conmemorativo Campo de la Gloria Soviética cerca de la localidad de Leusden donde fueron profanadas alrededor de 150 tumbas tras el ataque vandálico, Países Bajos
© Sputnik
Síguenos en
Un memorial existe para "preservar la memoria", sin embargo, hoy esos lugares de memoria tienen el mismo aspecto que los propios retretes neerlandeses, denunció a Sputnik la vocera de la Cancillería de Rusia, María Zajárova, tras el ataque vandálico contra el cementerio soviético en Países Bajos, donde fueron profanadas alrededor de 150 tumbas.
La vocera de la Cancillería rusa recordó que al fin y al cabo, fueron precisamente esos soldados soviéticos los que liberaron a Países Bajos del yugo nazi de Alemania.
"Es ese mismo herpes zóster que, cuando aparece, pone de manifiesto el estado crítico del sistema inmunitario", comparó la situación, señalando que Europa ha perdido la brújula moral al permitir el desprecio a los caídos en la lucha contra el fascismo.
🇷🇺🔊🇳🇱 Lugares conmemorativos convertidos "en retretes": Zajárova arremete contra Países Bajos tras la profanación de tumbas soviéticas— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) July 15, 2026
Un memorial existe para "preservar la memoria", sin embargo, hoy esos lugares de memoria tienen el mismo aspecto que los propios retretes… pic.twitter.com/2prRVZ1hlU
Zajárova cuestionó por qué Países Bajos, tan activo en condenar a Rusia, no llama a consultas a los embajadores de Polonia o Chequia por la destrucción de monumentos a los vencedores del nazismo, reconocidos en Núremberg. A su vez, destacó que con las cámaras de vigilancia omnipresentes en Europa, los autores podrían ser identificados rápidamente si hubiera voluntad política real.
"¡Son ustedes los que han convertido el vandalismo en norma!".
El Campo de la Gloria Soviética, cerca de la localidad de Leusden, fue inaugurado el 18 de noviembre de 1948. En él descansan los restos de 865 soldados soviéticos caídos en Países Bajos durante la Segunda Guerra Mundial. Entre ellos se encuentran 77 combatientes soviéticos que fueron fusilados a sangre fría por los nazis cerca del campo de concentración de Amersfoort durante la ocupación alemana del país.
Anteriormente, el Kremlin expresó que Europa presenta en la actualidad muestras considerables de neonazismo, recalcando que la lucha contra sus manifestaciones debe ser una labor constante a todos los niveles y no un mero evento único.