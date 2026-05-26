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El régimen de Kiev revela su verdadera naturaleza y su "tinte pardo", indica el Kremlin

El régimen de Kiev revela su verdadera naturaleza y su "tinte pardo", indica el Kremlin

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Los planes de las autoridades ucranianas de crear el llamado Panteón de los Héroes, repatriando los restos de los nazis ucranianos desde el extranjero, no son... 26.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-26T11:47+0000

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A continuación, Peskov reiteró que en el centro de Europa tiene lugar la glorificación oficial de criminales y colaboradores nazis. De acuerdo con el alto díplomatico, este hecho "subraya una vez más la pertinencia y la justificación de la operación militar rusa en Ucrania". Previamente, Kiev había anunciado la creación de un cementerio especial para los ucranianos que "lucharon por la soberanía de Ucrania y fueron enterrados fuera de sus fronteras", entre los cuales se supone que se encontrarán también colaboradores de los nazis de la Segunda Guerra Mundial, cuyo culto se ha instituido a nivel oficial en ese país tras el golpe de Estado de 2014.

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