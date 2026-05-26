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Neonazismo en Ucrania (Archivo) - Sputnik Mundo, 1920, 28.06.2022
Neonazismo en Ucrania
La ideología neonazi se ha convertido en uno de los principales protagonistas de la vida política y social en Ucrania desde el golpe de Estado del 2014.
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El régimen de Kiev revela su verdadera naturaleza y su "tinte pardo", indica el Kremlin
El régimen de Kiev revela su verdadera naturaleza y su "tinte pardo", indica el Kremlin
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Los planes de las autoridades ucranianas de crear el llamado Panteón de los Héroes, repatriando los restos de los nazis ucranianos desde el extranjero, no son... 26.05.2026, Sputnik Mundo
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A continuación, Peskov reiteró que en el centro de Europa tiene lugar la glorificación oficial de criminales y colaboradores nazis. De acuerdo con el alto díplomatico, este hecho "subraya una vez más la pertinencia y la justificación de la operación militar rusa en Ucrania". Previamente, Kiev había anunciado la creación de un cementerio especial para los ucranianos que "lucharon por la soberanía de Ucrania y fueron enterrados fuera de sus fronteras", entre los cuales se supone que se encontrarán también colaboradores de los nazis de la Segunda Guerra Mundial, cuyo culto se ha instituido a nivel oficial en ese país tras el golpe de Estado de 2014.
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El régimen de Kiev revela su verdadera naturaleza y su "tinte pardo", indica el Kremlin

11:47 GMT 26.05.2026
© AP Photo / Sergei ChuzavkovNeonazis ucranianos
Neonazis ucranianos - Sputnik Mundo, 1920, 26.05.2026
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Los planes de las autoridades ucranianas de crear el llamado Panteón de los Héroes, repatriando los restos de los nazis ucranianos desde el extranjero, no son más que una demostración de su esencia de color "pardo", es decir, la coloración oficial del fascismo, se desprende de las palabras del portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.
"Las manifestaciones de neonazismo [del régimen de Kiev] son muy peligrosas para Europa", destacó el vocero.
A continuación, Peskov reiteró que en el centro de Europa tiene lugar la glorificación oficial de criminales y colaboradores nazis. De acuerdo con el alto díplomatico, este hecho "subraya una vez más la pertinencia y la justificación de la operación militar rusa en Ucrania".
Previamente, Kiev había anunciado la creación de un cementerio especial para los ucranianos que "lucharon por la soberanía de Ucrania y fueron enterrados fuera de sus fronteras", entre los cuales se supone que se encontrarán también colaboradores de los nazis de la Segunda Guerra Mundial, cuyo culto se ha instituido a nivel oficial en ese país tras el golpe de Estado de 2014.
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