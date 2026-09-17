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Europa se encamina a la escasez de patatas tras un verano extremo
Europa se encamina a la escasez de patatas tras un verano extremo
Sputnik Mundo
Las olas de calor que azotaron Europa este verano provocaron la pérdida de casi siete millones de toneladas de patatas, lo que amenaza con generar escasez del... 17.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-17T14:40+0000
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Según el análisis de la ECIU, la sequía estival provocó la pérdida de unas 3,1 millones de toneladas de patatas en Alemania, Francia, Bélgica y Países Bajos, principales países productores. A los precios actuales, el valor de esta producción perdida se situaría entre 464 y 714 millones de dólares. A ello se suman unos 3,6 millones de toneladas que este año ni siquiera llegaron a cultivarse, después de la cosecha récord de 2025, añaden los medios.Según ECIU, la producción de patatas en estos cuatro países podría caer de los 27,3 millones de toneladas registrados el año pasado a entre 19,5 y 20,5 millones de toneladas este año.Si estas estimaciones se confirman, Europa pasaría en apenas un año de una producción récord a un mínimo histórico. El exceso de oferta del año pasado llevó el precio de referencia de la patata en Bélgica prácticamente a cero, señalan las publicaciones.Mientras tanto, los precios en el mercado libre ya se han disparado. Las patatas de nueva cosecha destinadas al procesamiento se venden en algunos países europeos por hasta 286 dólares por tonelada, frente a unos 34 dólares hace un año. En Francia, el precio de la patata de consumo alcanzó los 596 dólares por tonelada el 3 de septiembre, frente a los 355 dólares anteriores.De acuerdo con los expertos citados por los medios, las consecuencias de la posible escasez comenzarían a notarse en los estantes de los supermercados alrededor de la Pascua católica, en marzo de 2027.A mediados de junio se estableció en Europa un clima anormalmente caluroso. En varios países, la temperatura del aire sube hasta los 40 grados, e incluso los supera en algunos lugares. Se ha declarado el nivel rojo más alto de peligro meteorológico en Francia, el Reino Unido, Países Bajos e Italia. En las zonas afectadas por la sequía, el nivel de agua de los principales ríos europeos fue excepcionalmente bajo, entre ellos el Rin y el Danubio.
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Europa se encamina a la escasez de patatas tras un verano extremo
Las olas de calor que azotaron Europa este verano provocaron la pérdida de casi siete millones de toneladas de patatas, lo que amenaza con generar escasez del producto en el continente y elevar sus precios, informan medios citando las previsiones de la organización Unidad de Inteligencia de Energía y Clima (ECIU por sus siglas en inglés).
Según el análisis de la ECIU, la sequía estival provocó la pérdida de unas 3,1 millones de toneladas de patatas en Alemania, Francia, Bélgica y Países Bajos, principales países productores. A los precios actuales, el valor de esta producción perdida se situaría entre 464 y 714 millones de dólares. A ello se suman unos 3,6 millones de toneladas que este año ni siquiera llegaron a cultivarse, después de la cosecha récord de 2025, añaden los medios.
Según ECIU, la producción de patatas en estos cuatro países podría caer de los 27,3 millones de toneladas registrados el año pasado a entre 19,5 y 20,5 millones de toneladas este año.
Si estas estimaciones se confirman, Europa pasaría en apenas un año de una producción récord a un mínimo histórico. El exceso de oferta del año pasado llevó el precio de referencia de la patata en Bélgica prácticamente a cero, señalan las publicaciones.
Mientras tanto, los precios en el mercado libre ya se han disparado. Las patatas de nueva cosecha destinadas al procesamiento se venden en algunos países europeos por hasta 286 dólares por tonelada, frente a unos 34 dólares hace un año. En Francia, el precio de la patata de consumo alcanzó los 596 dólares por tonelada el 3 de septiembre, frente a los 355 dólares anteriores.
De acuerdo con los expertos citados por los medios, las consecuencias de la posible escasez comenzarían a notarse en los estantes de los supermercados alrededor de la Pascua católica, en marzo de 2027.
A mediados de junio se estableció en Europa un clima anormalmente caluroso. En varios países, la temperatura del aire sube hasta los 40 grados
, e incluso los supera en algunos lugares. Se ha declarado el nivel rojo más alto de peligro
meteorológico en Francia
, el Reino Unido
, Países Bajos
e Italia
. En las zonas afectadas por la sequía, el nivel de agua de los principales ríos europeos fue excepcionalmente bajo, entre ellos el Rin
y el Danubio
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