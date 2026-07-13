Ola de calor deja casi 100 fallecidos por ahogamiento en Alemania en junio

La afluencia masiva de bañistas en espacios públicos —muchas veces en zonas no vigiladas por salvavidas— hizo que el número de accidentes fatales por sumersión aumentara drásticamente (99 en total), registrándose la mayor cifra de muertes de este tipo en más de dos décadas, desde la histórica ola de calor del 2003.De acuerdo con los datos oficiales de la federación alemana de salvamento, el perfil de las víctimas correspondió mayoritariamente a varones, quienes representan más del 90% del total de los casos. Dentro de este grupo, los jóvenes se consolidaron como el sector más afectado, registrándose al menos 40 fallecidos menores de 30 años.
Las temperaturas extremas registradas en las últimas semanas, que superaron los 40 grados, empujaron a cientos de miles de personas a buscar alivio en ríos, lagos, canales o playas del país germano.
La afluencia masiva de bañistas en espacios públicos —muchas veces en zonas no vigiladas por salvavidas— hizo que el número de accidentes fatales por sumersión aumentara drásticamente (99 en total), registrándose la mayor cifra de muertes de este tipo en más de dos décadas, desde la histórica ola de calor del 2003.